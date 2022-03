Ovako se sigurno niko do sada nije plasirao na Mundijal.

Sadio Mane je svojim golom sa bijele tačke donio veliku radost Senegalu i odveo je ekipu na Svjetsko prvenstvo. Nakon što je ova selekcija u finalu Afričkog kupa nacija na penale dobila Egipat, sada je protiv istog rivala posle jedanaesteraca došla do plasmana u Katar.

U prvom meču u Egiptu bilo je 1:0 za tim Mohameda Salaha, a sada je posle četiri minuta Bulaje Dija donio prednost domaćoj ekipi i meč je prvo otišao u produžetke, a kasnije i u penal seriju. A osim igre i fudbala meč će se pamtiti i po laserima!

Tokom cijelog meča navijači Senegala ometali su rivale i izuzetno jakim zelenim laserima, a to je posebno došlo do izražaja u penal seriji. Pogledajte kako je to izgledalo:

Mohamed Salah je preuzeo odgovornost i šutirao je prvi penal, ali je praktično morao da šutira žmureći, tako da je na kraju promašio penal. Do kraja penal seriji neprecizni su bili Zizo i Mustafa Muhamed.