Iako odavno živi u Engleskoj, najpoznatiji ukrajinski fudbaler dramatično proživljava rat u domovini. Svakog dana se čuje sa Kličkom, prijatelji su mu na frontu...

Slavni ukrajinski fudbaler Andrej Ševčenko (45) duže od decenije živi u Londonu i tu je prošlog mjeseca usred noći čuo da mu telefon zvoni. Na ekranu je pisalo ime njegove majke, koja mu je javila da je počeo rat.

"Spavao sam i dobio poziv. Bila je to moja majka. Ona je...", počeo je Ševčenko intervju za Dejli mejl i zastao da bi se sabrao. "Izvinite, ovo nije lako", dodao je on.

"Rekla mi je - počeo je rat. Nije mogla da vjeruje da će Rusija to preduzeti i zaratiti. Bili smo u šoku", rekao je legendarni centarfor i osvajač Zlatne lopte.

Njegova majka je u međuvremenu napustila Kijev, ali je i dalje u Ukrajini, jer ne želi da napusti domovinu. Dok njen sin sa članovima porodice učestvuje u protestima u Londonu, ona ostaje u rodnoj zemlji zahvaćenoj ratom.

"Osjetiš svaku bombu koja dotakne tlo, jer se kuća protrese. Tako rat izgleda trenutno. Rusi su okružili grad i samo bombarduju. Ne prestaju. Nemilosrdni su", rekao je vidno uznemireni Ševčenko.

"To ne dozvoljava Ukrajincima šansu za humanitarne koridore. Moja majka je tamo. Moja sestra je tamo. Moj stric, moja strina, moji rođaci, moji prijatelji su tamo, a neki su i na prvoj liniji fronta. Bore se za našu zemlju, za našu slobodu, za naš izbor, za naš ponos. Branimo se i borimo se. Moramo tako, jer nemamo izbora", dodao je nezaboravni centarfor.

Ševčenko je legenda evropskog i svjetskog fudbala, a ujedno i najbolji strijelac u istoriji ukrajinske reprezentacije, za koju je dao 48 golova na 111 utakmica. Takođe, pet godina je bio selektor nacionalnog tima svoje zemlje i prošlog ljeta ga je vodio do četvrtfinala Evropskog prvenstva.

Kada je u pitanju njegova klupska karijera, čuven je njegov gol za titulu prvaka Evrope u finalu Lige šampiona 2003. Tada je slaveći uspjeh ogrnuo ukrajinsku zastavu i sada kaže da nikad nije ponosniji dok se ogrće plavom i žutom bojom.

Ipak, on prolazi i kroz jako težak period i zbog toga što njegova majka ne želi da napusti Ukrajinu, uprkos svom narušenom zdravlju.

"Pozicija predsjednika Volodimira Zelenskog je veoma važna. Mogao je da ode, ali je poslao jasnu poruku svima da će ostati i da moramo da branimo zemlju. To ujedinjuje ukrajinski narod. Ostao je sa njima i neće da odustane... Jako je moćna slika kada vidite ljude na ulici da nenaoružani idu da zaustave tenkove. Borićemo se do kraja. Rusija nije dobrodošla".

Na pitanje šta kaže svojim sinovima, Džordanu (17), Kristijanu (15), Aleksandru (9) i Rajderu (7), Ševčenko odgovara - "govorim im istinu".

"Najbolji način je da im kažete istinu. Žao mi je novinara koji gube živote. Oni na prvim linijama pokušavaju da kažu istinu svijetu i stradaju. Džordan, moj najstariji sin, išao je sa mnom na proteste u Londonu i zna šta se događa. Teško je za mene i za moju zemlju, ali znam koliko je teško ljudima u Ukrajini, koji su u konstantnom strahu za svoje živote. Ukrajina je nezavisna 30 godina i kada sam počeo da igram fudbal tek smo postali nezavisni. Od prvog dana do danas, uvijek sam bio ponosan na to što sam Ukrajinac i neko drugi nam neće diktirati".

Kada pomene tog "nekog drugog", Ševčenko misli da predsjednika Rusije, Vladimira Putina. Iako neće da izgovori njegovo ime, Ševčenko jasno aludira na njega i otkriva da je svakodnevno u vezi sa još jednim slavnim ukrajinskim sportistom, gradonačelnikom Kijeva Vitalijem Kličkom.

Takođe, Ševčenko se trudi da nađe smještaj ukrajinskim izbeglicama, pokrenuo je humanitarnu kampanju u kojoj želi da sakupi bar dva miliona funti za pomoć, a u svemu tome ima i veliku podršku svoje supruge, Kristen (43), koja je Amerikanka.

Kada ga pitaju šta osjeća prema Rusiji i Rusima, sa kojima je sarađivao kroz karijeru (uostalom, igrao je kod Romana Abramoviča u Čelsiju), Ševčenko odgovara...

"Od starta govorim da nisam vjerovao da je ovo moglo da se dogodi. Imali smo dug odnos i ne mislim da će ikad biti isto. Ali isto tako znam da mnogo Rusa želi da zaustavi rat. Moja poruka prijateljima iz Rusije je uvijek ista - idite na ulice. Znam da to nije lako i da je opasno u Rusiji, ali jedini način da se zaustavi rat je da se kaže istina. Mnogi ljudi u Rusiji ne znaju istinu".

Uz to, Ševčenko je naglasio i da potpuno podržava to što su ruski sportisti isključeni iz međunarodnih takmičenja.

"Potpuno se slažem sa tim što su Rusi van takmičenja jer rat nije prestao. Moramo da izvršimo pritisak. Ruski predsjednik, a ne želim da izgovorim ime toga - rekao je da je to 'specijalna operacija'. To nije specijalna operacija, to je ubijanje nedužnih ljudi. Ljudi su okruženi, gradovi su bombardovani", dodao je slavni fudbaler.