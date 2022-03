Čelsi će izgledati znatno drugačije od sledeće sezone, već sada je jasno.

Izvor: Profimedia

Velika Britanija uvela je sankcije Romanu Abramoviču zbog bliskih veza sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, pa je tako trenutno sva njegova imovina na Ostrvu potpuno zamrznuta.

Zbog toga Abramovič čak ne može ni da proda Čelsi, potrebna mu je dozvola, dok će i samo funkcionisanje kluba biti otežano sve dok je u vlasništvu Rusa. Između ostalog, aktuelni šampion Evrope ne može da kupuje nove igrače, ali imaju problema i sa igračima koji su trenutno pod ugovorom...

Čelsi tako ne može da produži ugovor ni sa jednim igračem, što znači da bi petorica kojima saradnja sa klubom ističe 1. jula - mogli da odu bez pozdrava sa "Stamford bridža".

U pitanju su kapiten Sezar Aspilikueta (32), Antonio Ridiger (29), Saul Njiges (27), Čarli Musonda (25) i Andreas Kristensen (25). Ako su u Čelsiju planirali da ih zadrže, to više neće moći, odnosno ko zna do kada će zabrana ostati na snazi i to igrači sigurno neće čekati.

Prvi među njima koji će izgleda rešiti pitanje svoje budućnosti je Kristensen, koji pregovara sa Barselonom, dok deluje da su sada Aspilikueta i Ridiger sve dalje od ostanka na "Bridžu".

Obojica su imala volju da posle ove sezone igraju za Čelsi, ali jedan zbog nostalgije za Španijom, drugi zbog novca koji nije dobio, teško da će biti deo ima i od leta. Čelsi će tako ostati bez pola odbrane, dok nije poznato da li će im uopšte biti dozvoljeno da kupuju igrače u letnjem prelaznom roku.

Što se tiče Saula Njigesa, koji igra nešto bolje u poslednje vreme, Čelsi će ga vratiti u Atletiko Madrid, dok je postojala vrlo mala mogućnost da se sa Musondom produži ugovor, pa se sada i ona izgubila.