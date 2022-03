Čelsijevi navijači su morali da se oglase posle odlaska vlasnika..

Izvor: Profimedia*Lexy Ilsley/PPAUK

Vojna invazija Rusije na Ukrajinu pokrenula je mnoge društveno-političke promjene u svijetu, a jedna od onih o kojima se najviše priča je odlazak Romana Abramoviča sa kormila Čelsija.

Ruski oligarh je 2004. godine kupio Čelsi i od njega napravio velikana, međutim morao je da se povuče posle prijetnji sankcijama, pa će klub u najskorijem roku promijeniti vlasnika. Ipak, navijači ga nikad neće zaboraviti, što je viđeno i u meču protiv Barnlija, ali možda nisu izabrali pravi tajming...

Uoči početka meča na "Turf muru" prikazana je zastava Ukrajine, svi na stadionu su aplauzom podrške stali na stranu Ukrajinaca, sem dijela gostujućih navijača.

Pojedini navijači Čelsija uzvikivali su u tom trenutku ime Romana Abramoviča, a to je razbijesnilo i trenera Tomasa Tuhela.

"Nije bio trenutak da se to uradi. Ako pokazujemo solidarnost, pokazujemo solidarnost i to bismo trebali zajedno da radimo. Svi zajedno kleknemo (u borbi protiv rasizma prim. aut.). Ako neka važna osoba iz našeg kluba ili drugog kluba nažalost umre, mi minutom ćutanja pokažemo poštovanje, to nije trenutak za slanje drugih poruka. Mi to radimo pošto smo to mi, pokazujemo poštovanje kao klub i potrebno je da se naši navijači posvete minutu aplauza", rekao je Tuhel nakon susreta protiv Barnlija.

Čelsi je inače lako slavio 4:0, a Tuhel nije propustio priliku da poruči da su to zajednički uradili za Ukrajinu i da nema prostora za druge interpretacije, dok je samo nekoliko dana prije toga pobijesnio na novinarsko pitanje o Abramoviču.