Trener Mančester sitija je osuo paljbu zbog svih dešavanja u Ukrajini. Spomenuo je i Jugoslaviju.

Nove, užasne, informacije se pojavljuju iz dana u dan iz rata u Ukrajini. Dešavanja u tom delu sveta utiču na sve, pa i na sport.

U svetu sporta se u poslednje vreme mnogo više priča o toj temi, nego o samom terenu, rezultatima, potezima i slično. Potvrđuju to i reči Pepa Gvardiole koji je spomenuo i bombardovanje Jugoslavije.

Španski trener, koji vodi Mančester siti, je pričao o celoj toj situaciji. Podsetio je i na patnju kroz koju je naš narod prolazio...

"Nevini ljudi pate. Šta biste uradili da neko napadne Britaniju? Desilo se tako nešto i u Jugoslaviji, pa niko ništa nije uradio. Na planeti se događa još ratova i to je najveća šteta. Zbog toga stradaju nevini ljudi koji samo žele da žive u miru, žele svoj dom, krevet, hranu na stolu, voljene ljude oko sebe. Ništa nismo naučili iz prošlosti, to se dešava trenutno i u Siriji. NATO i Evropska unija su nesposobni da reše to", rekao je Gvardiola.

Šef struke "građana" je ljut zbog svega. Spomenuo je i Oleksandra Zinčenka, ukrajinskog fudbalera koji je bio i kapiten ekipe na meču FA kupa.

"Ovo je zabrinjavajuće, dok god rat traje biće samo gore. Zinčenko prati celu situaciju, zna bolje od svih šta se tamo dešava, porodica mu je tamo. Situacija je loša i deluje da se neće tako brzo rešiti."

Premijerligaši na sve načine pokušavaju da pošalju poruku podrške. Stavljaju zastave Ukrajine, stadion je u tim bojama i slično. Pep to razume, ali ima mnogo značajniju poruku.

"Lepo je sve to, ali je na kraju krajeva to samo jedan gest. Ljudi širom sveta moraju nešto da urade zajedno. Političari mogu da izbegnu ovakve stvari i to se dešava zato što su neki nesposobni", zaključio je Gvardiola.