Srpski napadač je odmah prišao i utešio bivšeg saigrača.

Izvor: Twitter/footitalia1

Dušan Vlahović se vratio u Firencu gde je sa Juventusom igrao polufinale kupa Italije. Nije uspeo da postigne gol, ali je pokazao kakav je čovek!

Njegov tim je pobedio sa 1:0 autogolom Lorenca Venutija u 90. minutu, a nakon meča bek "viole" je pao na zemlju i zaplakao zbog svoje greške. Prvi mu je prišao Dušan Vlahović da ga uteši, a sada se i sam Venuti oglasio.

On je ponikao u Fiorentini, a sada navodi da je upravo to jedan od razloga zašto je srpski napadač prišao da ga uteši.

"Dušan je uradio ono što ste videli jer zna šta osećam prema Firenci i Fiorentini. Bio je to gest od srca, od momka koji je pre nekoliko nedelja bio jedan od nas. Imao sam veliku podršku, mnogi su doživeli moje razočarenje i tugu i sve to može samo da me obraduje i učini ponosnim što sam Firentinac", otkrio je on za RAI Toskana.

A njegove suze su došle iz emocije i velikog zalaganja koje se nažalost na kraju završilo greškom.

"Moje suze su bile simptom ljubavi jer mi je jako stalo do ovog dresa. Te moje suze su i dobre zato što jasno daju do znanja da još uvek ima ljudi koji su toliko privrđženi jednom klubu i koji bi sve dali za njega. Izgubiti utakmicu na taj način za mene je bilo jako bolno", otkrio je on.

Ipak, nije sve izgubljeno. Fiorentina jeste u teškoj situaciji jer gubi sa golom razlike, a revanš se igra u Torinu, ali itekako ima šanse da prođe dalje.