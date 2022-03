Kapiten reprezentacije Ukrajine se ponovo oglasio. Nakon napada na Putina, sada se ustremio na kapitena reprezentacije Rusije.

Izvor: Profimedia

Prvo je defanzivac Evertona Vitalij Mikolenko javno prozvao kapitena reprezentacije Rusije i napadača Zenita Artjoma Dzjubu jer se nije oglasio o ratu u Ukrajini, a onda je ruski džin odgovorio.

On je naglasio da je ponosan što je Rus, a takođe je istakao da se ne meša u politiku jer se u to ne razume. A sada je posle tog odgovora stigao novi napad na njega.

Fudbaler Mančester sitija Oleksandr Zinčenko ponovo se oglasio. On je karijertu počeo u ruskoj Ufi, a nakon što je brutalno izvređao Vladimira Putina, sada je napao Dzjubu.

"Nastavljamo da širimo istinu. Postoji nekoliko važnih poruka koje želim da prenesem javnosti, a to se posebno tiče građana zemlje agresora i "kolega iz iste radnje ". Postojao je period u mojoj fudbalskoj karijeri kada sam igrao za Ufu. Bilo je to teško, ali vrlo korisno iskustvo od 1,5 godine. Uvek ću biti zahvalan ovom klubu na svemu što je uradio a mene. Ali želim da istaknem da sam postao fudbaler u Ukrajini. U rodnom kraju sam stekao fudbalsko obrazovanje, studirao na akademijama i odrastao. Zato, svima koji mi kažu da me je ruski fudbal vaspitao, želim ponovo da kažem: Ja sam student akademije prelepog ukrajinskog grada Donjecka!", napisao je Zinčenko.

On se osvrnuo i na tvrdnju Dzjube da ne treba mešati sport i politiku.

"Idemo dalje… tvoja parola je "sport van politike“. I stvarno, sport ne bi trebalo da bude deo bilo kakve redizborne kampanje, stranačkih borbi, promocije slogana ili PR platforme. Ali sport, kao i svaka sfera života, ne može da stoji po strani po pitanju rata, agresije i smrti. Protiv zla se mora boriti svako, bez obzira na profesiju", dodao je Zinčenko.

A onda je objasnio zašto on i njegove ukrajinske kolege žele brutalne sankcije protiv sportista iz Rusije.

"Zašto ukrajinski fudbaleri pozivaju na fudbalske sankcije protiv zemlje agresora? Da li zaista želimo da vas lišimo mogućnosti da radite ono što volite? Ne! Koristimo sve metode da zaustavimo zemlju agresora u njenim okupatorskim ambicijama. Zlo mora biti kažnjeno na svim platformama koje su dostupne društvu. Zakucaćemo vam na vrata sankcijama sa još većom agresijom nego što to činite kada sa oružjem pređete granicu naše države. Zaustavljanje okupacije je glavni i jedini cilj svih naših akcija.

I poslednje. Višemilionska publika je u rukama ruskih fudbalera. Ljudi vas vole, podržavaju i slušaju vaše reči. Ćutanje je stoga zločin. Znam da se kod vas kažnjava opoziciono razmišljanje, ali kada opozicija postane većina, ona počinje da bude vlast. Zato svi ljudi koji ne žele smrt i mržnju u svetu treba da viču glasno i jasno o tome. Ne možete se plašiti sitnih kazni kada je u pitanju ljudski život", završio je Zinčenko.