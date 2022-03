Generalni direktor Crvene zvezde govorio je o novonastaloj situaciji u evropskom fudbalu posle izbijanja rata u Ukrajini.

Izvor: MN Press

UEFA je zbog vojne invazije Rusije na Ukrajinu raskinula ugovor sa "Gazpromom", najvećim proizvođačem gasa na svetu, a Šalke - jedan od klubova sa kojima imaju sponzorski ugovor - "skinuo" ih je sa dresa.

S obzirom na to da je "Gazprom" već godinama najveći sponzor Crvene zvezde, mnogi su se pitali kako će rat u Ukrajini i njihovo poslovanje imati uticaja na srpskog šampiona. O toj temi, kao i o derbiju, govorio je generalni direktor Zvezdan Terzić tokom gostovanja na televiziji "K1".

"Nismo dobili zahtev da skinemo natpis Gazprom sa dresa i iskreno se nadam da do toga neće doći. To bi bio sulud zahtev. Kompanija Gazprom je uz Crvenoj zvezdi od 2010. godine. Bla je uz klub i kada je pretio 'ključ u bravu'. Možda Crvena zvezda tada nije ni zasluživala takvog giganta kakvog je dobila, ali da ga nije bilo pitanje je da li bi klub bio danas ovde gde jeste. Ljudi koji vole Zvezdu nikada neće zaboraviti šta je ta kompanija uradila za klub", rekao je Zvezdan Terzić i potom dodao:

"To između Zvezde i Gasproma nije samo puki sponzorski ugovor, već prijateljstvo".

Terzić je pojasnio da je Zvezda od Gazproma sada dobijala 4.000.000 evra godišnje, nekada čak i unapred ako je to bilo potrebno, kao i da ne odobrava odluke UEFA i FIFA da suspenduju ruske klubove.

"Za sada se ne odražava na srpske klubove, ali pratimo sve što se dešava i ne odobravamo odluku UEFA i FIFA. Takva odluka nema utemeljenje u međunarodnom pravu. Mi smo prošli takav period pod sankcijama, ali čak i tada je bila ispoštovana neka procedura. Usvojene su neke sankcije u Ujedinjenim nacijama, važile su i za sport, pa su spuštane niže, na MOK, FIFA...", kazao je Terzić i potom dodao.

"Nije mi jasno zašto slušaju Brisel? To je jedna antiruska histerija".

Izvor: MN Press

Za poslednje odluke krivi pritisak Fudbalskih saveza brojnih zemalja, za koje kažu da su bile pod uticajem tamošnjih vlada, a dodaje da je to sve to "proizvod antiruske propagande širom Evrope".

"Prošli smo to devedeseti Naravno da mi je žao i ukrajinskog naroda, to je pravoslavan narod, a i da nije...".

Da li se Terzić posle ovakvih reči pribojava reakcije UEFA?

"Ne interesuje me da li ću trpeti posledice za ovakve izjave, mene zanima samo interes Zvezde, ali ne mogu da se složim sa tim što su uradili UEFA I FIFA, ne razumem na osnovu čega su to uradili? Rusija je podržala Srbiju kada joj je bilo jako teško. Kao supersila stala je u zaštitu Srbije i ako imamo etički kodeks, to ne smemo da zaboravimo. Trenutno se vodi politika dvostrukih standarda, ali da ne idemo u politiku. Svim sportistima je žao zbog sukoba i civilnih žrtava, ali hoću da kažem samo da je UEFA požurila sa svojim odlukama", zaključio je Terzić.