Aleksandar Stanojević govorio je o VAR tehnologiji nedelju dana pred "večiti" derbi.

Nastavak domaćeg prvenstva obeležila je kontroverza na meču Crvene zvezde i Čukaričkog (3:0) pošto na tom susretu VAR tehnologija nije radila 28 minuta, potvrdio je predsednik Sudijske komisije Dejan Filipović.

Nezvanično, malo je falilo da VAR tehnologije ne bude ni na meču Partizana i Radničkog u Nišu (2:0), ali je na kraju sve funkcionisalo po protokolu, pa je zbog toga Aleksandar Stanojević deo konferencije pred duel sa Nenadom Lalatovićem posvetio i suđenju.

"Nadamo se da se neće dešavati situacije kao u ovim prethodnim utakmicama, da će sve biti regularno, jer ako ne bude tako ne vredi vam ni rad ni ono čime se vi bavite, ni na koji način radite...", rekao je prvo Stanojević.

Trener crno-belih se osvrnuo na reči predsednika Sudijske komisije FSS koji je rekao da nema prostora za spekulacije.

"Mi smo slušali šta će reći sudijska komisija, javio se predsednik sudijske komisije, rekao da svi greše, i da li ćemo mi imati tu nemačku kulturu. Dosta sam u fudbalu, gledao sam mnogo utakmica u nemačkom fudbalu i nikad nisam video da neki sudija stoji na dva metra od situacije i da pogrešno presudi. Imamo VAR, imali smo predavanja o tome, dođe utakmica u Nišu, upitan je bio prenos na Areni sport, a ujedno i VAR", rekao je Stanojević i dodao:

"Stav kluba je da neće igrati utakmicu ako se desi neki problem sa Arenom ili sa VAR-om. Sačekaćemo koliko je potrebno da se sve osposobi i da se igra tako utakmica".

Stanojević je rekao da klub ne želi da daje iakva sopštenja, nego da i sami žele da zastupaju "nemačku kulturu".

"Da ne želimo, oglasili bismo se i rekli šta se desilo u prve dve utakmice, da je to bilo brutalno što se desilo, demonstracija sile, nešto što je vidljivo golim okom, a to nije bilo sankcionisano. Mi to nećemo reći, jer želimo da podržimo pravac u kom ide srpski fudbal, reprezentacija i sve ide u dobrom pravcu i mi se nećemo izjašnjavati i reći da je to bilo brutalno, već ćemo verovati da je to bila ljudska greška i sticaj okolnosti da se baš u tom trenutku desi. Ali, nećemo dozvoljavati da se takve stvari generalno dešavaju, vezano i za VAR, i za prenose utakmica", rekao je Stanojević.

"Ne vidim razlog bilo čemu, jer mislim da ne treba interese bilo koje vrste, pogotovo jer je dato obećanje pred početak prvenstva da će prvenstvo biti izuzetno regularno, mi se toga držimo i verujemo da su te stvari bile sticaj okolnosti i da nisu bili namerne, i da se neće ponavljati".

Meč između Partizana i Radničkog iz Kragujevca igra se u nedelju od 15.30 u Humskoj.