Portugalac iz redova Mančester junajteda ima ritual koji obavezno obavi pred ulazak na teren.

Izvor: twitter/screenshot/@GloriaFootball

Vratio se Kristijano Ronaldo u Mančester junajted. Njegov povratak je obradovao navijače, ali stvari od tada nisu išle onako kako su on i klub planirali.

"Crveni đavoli" su u rezultatskoj krizi, muče se na svim frontovima. Zbog toga je smenjen Ole Gunar Solskjer, mada ni dolazak Ralfa Rangnika nije prodrmao ekipu na pravi način. Dok se čeka "eksplozija" Portugalca, kamere su ga uhvatile kako izvodi njegov ritual.

Naime, pre ulaska na teren je Kristijano nameštao svoje kostobrane, a pre nego što ih je postavio poljubio ih je i to šest puta. To nije promaklo kamermanima, a ubrzo je otkriveno da nije prvi put da to radi.

Za njega su ti kostobrani kao amajlija i na njima se nalazi slika njegove porodice, devojke Georgine i dece. To je ritual koji obavlja često pre izlaska na teren.

Tako je bilo i u utorak uveče, pošto je Ronaldo počeo meč protiv Barnlija sa klupe. Ušao je u igru u 68. minutu umesto Edinsona Kavanija, ali to nije mnogo pomoglo ekipi. Meč je završen remijem (1:1). Pogba je u 18. minutu doneo prednost gostima, a Rodrigez je u 47. izjednačio.

Mančester u najrednom periodu očekuju mečevi sa Sautemptonom, Brajtonom i Lidsom u Premijer ligi, a onda sledi prvi duel u dvomeču osmine finala Lige šampiona protiv madridskog Atletika.