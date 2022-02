Legendarni brazilski stručnjak se prisetio najtežeg trenutka u njegovoj karijeri

Legendarni brazilski trener Luis Felipe Skolari u Srbiji nije baš poznat po dobrim stvarima. Pre 15 godina je na utakmici Portugala i Srbije udario Ivicu Dragutinovića, a krajem prošle godine je pogrešno predviđao plasman Kristijana Ronalda i drugova na Svetsko prvenstvo, ispred "orlova".

On je sada ispričao da mu je jedan od najtežih trenutaka u karijeri bio kada je mladom Kristijanu Ronaldu morao da saopšti da mu je preminuo otac.

Skolari, koji je sa Brazilom bio prvak sveta 2002, a sa Portugalom 2004. stigao do finala Evropskog prvenstva, otkrio je za "Dejli Mejl" neke nepoznate detalje.

Sve se odigralo 2005. godine, kada je Ronaldu bilo 20 godina.

"Bilo je veoma teško. To je bio trenutak koji je stvorio vezu između nas, vezu koja prevazilazi odnos trenera i sportiste", rekao je Skolari i nastavio:

"Kada je vest stigla do nas, dan pre utakmice sa Rusijom, niko nije znao kako da mu kaže i niko to nije ni hteo da učini. Rekao sam da ću ja to uraditi, jer znam kako je kad izgubite roditelja. Izgubio sam svog nekoliko godina pre toga. Sledećeg dana Kristijano je odigrao sjajnu utakmicu. Tražio je da igra. Rekao je: 'Ne mogu ništa da uradim za svog oca danas, pa ću sutra da igram i onda idem.'"

Brazilac je objasnio i zbog čega je Portugalac napravio tako veliku karijeru.

"On možda i nije najtalentovaniji, ali je najposvećeniji od svih igrača. To je prva vrlina na koju pomislite kada je u pitanju Ronaldo", rekao je Luis Felipe Skolari.