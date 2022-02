Aleksandar Kolarov ipak neće u penziju, bar ne tako brzo kao što se najavljivalo.

Već neko vreme stižu najave iz Italije da će Aleksandar Kolarov završiti karijeru i da će otići u penziju početkom februara, ali se to ipak neće dogoditi. Bar ne za sada...

Prema najnovijim informacijama koje stižu iz Milana srpski defanzivac je odbio predlog kluba i ne želi da "okači kopačke o klin" tako brzo.

Kako se navodi, Inter je Kolarovu ponudio raskid ugovora i imenovanje za jednog od skauta u klubu. Aleksandar na to nije pristao. On želi da ostane uz tim i da trenira sa ekipom normalno do kraja sezone i da najverovatnije tada objavi svoj odlazak u penziju.

Spekuliše se da bi tada mogao da se prebaci u odelo i da odmah postane član stručnog štaba Simonea Inzagija, mada još nema zvanične potvrde o tome. Izgleda da će do tada srpski fudbaler i dalje konkurisati za tim.

On je ove sezone odigrao samo četiri meča za "neroazure", a ostaje da se vidi hoće li upisati još neki nastup pre kraja sezone.

Kolarov je karijeru počeo u Čukaričkom, odakle je prešao OFK Beograd, a onda u Lacio. Posle uspešne tri godine u Rimu otišao je u Mančester siti gde je postao kultna figura. Igrao je u Engleskoj sedam godina, a onda se vratio u italijansku prestonicu, ali ovoga puta u redove Rome. Posle tri godine u redovima "vučice" potpisao je za Inter, ali se tu nije previše naigrao. Za reprezentaciju Srbije je na 94 meča dao 11 golova.