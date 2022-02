Radomir Đurović ispričao ko mu je i kada nudio da namesti utakmicu između Partizana i Crvene zvezde u finalu Kupa...

Skandal potresa Srbiju! Poznati fudbalski sudija Radomir Đurović je otkrio da su mu nudili da namesti "večiti derbi".

Čuveni arbitar je u razgovoru za "Kurir TV" ispričao sve detalje oko utakmice između Partizana i Crvene zvezde koja je odigrana u finalu Kupa SR Jugoslavije 2001. godine.

Otkrio je kroz kakve pritiske je prolazio i da ga je neko od čelnika crno-belih pritiskao da namesti meč...

"Ovo sam i obelodanio putem medija, ali je to prošlo onako diskretno, jer su klubovi bili moćniji od medija. Završio sam sudijsku karijeru godinu dana radije zbog toga, jer sam bio određen da sudim finale Kupa SRJ 2001. godine u kome su se sastali Crvena zvezda i Partizan", rekao je Đurović.

Ovo su detalji sa tog meča:

Zastao je, pa nastavio da objašnjava šta se sve desilo.

"Tu sam imao žestoke pritiske! Imao je jedan od klubova tada interes, tada je to bio Partizan. Njima nije bilo prihvatljivo da ne želite da pregovarate. Bio je jedan od uticajnih ljudi koji me je poznavao, bio je privrednik ugledan. On je tražio moj kontakt, a ja sam rekao da ne želim da pregovaram. On je to preneo."

Onda su stvari otišle u drugom smeru, a Đurović na kraju nije bio na centru za taj meč.

"Tražili su da pobede, da bi opstali (Partizan, prim. aut). Zvezda je prethodne godine osvojila i kup i prvenstvo. Slavoljub Muslin je tada bio trener Zvezde. Partizan bi tada sve izgubio da je ostao i bez tog kupa! To, sada, sa ove distance shvatam koliko bi tada Partizan izgubio. I bilo je ponuda! Kada se nudi, uvek se nudi novac. Igralo se sutradan, a ja sam uveče u 23 časa obavešten da neću suditi tu utakmicu. Zamenili su sudiju. Tada je Partizan pobedio 1:0", zaključio je Đurović.

Utakmica je odigrana 9. maja 2001. godine, a Partizan je slavio golom Saše Ilića. Taj meč je na kraju sudio Miroslav Radoman.