Stižu nove pohvale na račun Dušana Vlahovića. Valeri Božinov nije štedeo komplimente.

Izvor: MN Press/Profimedia

Nije Juventus žalio novac, izdvojio je 75 miliona evra za Dušana Vlahovića. Već na debiju je mladi srpski napadač dao gol i pokazao da nije slučajno došao u redove velikana.

Kakav je bio na početku, na koga se ugledao i kakav je stav imao? To su pitanja na koja je odgovor dao Valeri Božinov, centarfor koji je u Partizanu upoznao Dušana.

Bugarski napadač je dao opširan intervju za italijansku "Gazetu" i pričao je o mnogim zanimljivim stvarima. Od onih iz prošlosti, pa sve do sadašnjosti.

"Rekao je da će postati novi Zlatan Ibrahimović i da će jednog dana igrati za Juve. Imao je samo 15 godina, ali je već tada radio naporno da postane što bolji", počeo je Božinov.

Ovako je Dušan dao prvi gol za Juventus

Njih dvojica su zajedno na terenu proveli samo 52 minuta, ali je po treninzima i ponašanju Valeri video o kakvom potencijalu se radi.

"Upoznao sam ga pre nego što je napunio 16 godina i već tada je imao 'glavu' velikog igrača. Fizički je dobro izgledao, ali je razliku pravio pre svega u svojoj želji, takmičarskom naboju, bio je gladan golova. Tokom utakmica bi nas ostavio bez reči. Tehnički je bio korak ispred svih, davao je neke lude golove."

NIJE SLUČAJNO UZEO RONALDOVU "SEDMICU"

Izvor: YouTube/Juventus/Printscreen

Nastavio je da niže pohvale na račun srpskog igrača.

"Rekao je da će jednog dana igrati na najvišem nivou. Bio je siguran u to. Njegova ambicija, zajedno sa ponašanjem je ono što ga je izdvajalo od drugih i kada je imao samo 16 godina. Razmišljao je samo o terenu i to nije lako u tim godinama, teško je ostati fokusiran."

Da ima velike ambicije moglo je da se vidi već na predstavljanju. Izabrao je broj sedam koji je ranije nosio Kristijano Ronaldo.

"Nije to nikakva slučajnost. Na konferenciji je rekao da to ništa ne znači, ali znam da nije tako. Verujem da je to marketinški potez i da je na tome i klub insistirao. Posle Kristijanovog odlaska je bilo potrebno vrhunsko pojačanje. Dušan je stigao u pravom trenutku i izbor 'sedmice' je odličan potez. Za njega će Juventus biti veliki izazov i sigurno će biti sve bolji i bolji."

Srbin se odmah upisao u strelce, a asistirao mu je Paolo Dibala.

"Dibala je dobar partner za Vlahovića i nadam se da će ostati u klubu. Vrhunski klubovi danas igraju sa napadačem koji je snažan i tehnički obučen, a koga prati odlična 'desetka'. Protiv Verone se videlo da se dobro razumeju i da dopunjuju jedan drugog svojim kvalitetima."

MOŽE DA IZAZOVE MBAPEA I HOLANDA

Izvor: Profimedia

Pitali su Božinova i o poređenju Vlahovića sa Erlingom Holandom i Kilijanom Mbapeom.

"Dušan je zato i odabrao Juventus. Nema iskustvo igranja u evrokupovima i nije navikao da deli svlačionicu sa šampionima. Sve to će mu pomoći da još više napreduje. Ima sve što je potrebno da izazove Holanda i Mbapea u svakom smislu. Ozbiljno bi mogao da se nametne."

A, na kraju je nekadašnji igrač Fiorentine, Juventusa, Mančester sitija, Parme i mnogih drugih klubova stigao i da se našali.

"Čuo sam se sa Dušanom nedavno, čestitao sam mu, malo smo se i šalili. Rekao mi je da me se u Torinu niko ne seća", zaključuje Božinov sa osmehom.