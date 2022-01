Fabio Kapelo samo "sipa" komplimente na račun golgetera.

Već danima i nedeljama je Dušan Vlahović glavna tema u Italiji, a uskoro bi i zvanično mogao da postane najskuplji srpski fudbaler svih vremena.Čeka se njegov transfer iz Fiorentine u Juventus u vrednosti od 75.000.000 evra, a hvalospeve na račun reprezentativca Srbije imao je i legendarni Fabio Kapelo.Vlahović je još sa 10 godina pravio majstorije na malim beogradskim terenima, a nekadašnji trener Juventusa komentarisao je sve iščekivaniji prelazak golgetera u redove torinske "stare dame".

Kapelo veruje da je to sjajan posao za Juventus.

"Ispada da će jedan od četiri naša tima u Ligi šampiona ispasti i da će Juventus zauzeti njihovo mesto. Po pom mišljenju, Vlahović je najinteresantniji igrač u ovom trenutku koji može da se nađe. Pokazao je da ima tehniku i ličnost, zna kako da postigne gol, da bude kompletan igrač. On nije od onih koji samo čekaju loptu", kaže Kapelo.

Komplimenti na račun Vlahovića su nastavili da se nižu.

"On je taj koji će praviti razliku na terenu. Do koje mere? Da bude relevantan. On je igrač koji je nedostajao Juveu, uz to, sa Moratom koji će se pomeriti sa desne na levu stranu i otvoriti prostor, biće teško protivnicima da se brane. Čini mi se da je ovaj tim našao svoj identitet. Znaju da se pomuče, svi se vraćaju kada se izgubi lopta, što se nije dešavalo u prvom delu sezone", rekao je Kapelo.

Italijan ističe i da će Juventus sada moći da ima daleko više opcija u napadu.

"Po mom mišljenju, Morata i Vlahović će biti dobar par napadača. Više nego Vlahović- Dibala? Dibala ima veći kvalitet, bez sumnje, ali verovatno će biti bolje ubaciti Vlahovića nego Moratu. Ipak, uvek moramo da se nadamo da je Alvaro dobro, jer ima slabosti."

Kapelo kaže da je ovo jasna poruka Juventusa.

"Nije neobično, Juventus mora da se plasira u Ligu šampiona. Žrtve koje sada imaju služe tome da bi se kvalifikovali. Kada su u Ligi šampiona, sve će biti u redu. Ipak, ne verujem da će sa Vlahovićem biti u stanju da vrate Skudeto. Razlika u bodovima je prevelika i Inter je prejak. Po mom mišljenju, Inter će se za titulu boriti sa Napolijem", zaključio je Fabio Kapelo.