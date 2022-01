Klubovi i liga su hitno reagovali!

Izvor: YouTube/BeanymanSports

Korona virus napravio je haos u Premijer ligi ove zime, pa su utakmice često odlagane, a sve bez striktnih i jasnih pravila kada mečevi mogu biti odigrani, a kada moraju da budu pomereni.

U pokušaju da stanu na kraj takvoj konfuziji, klubovi Premijer lige sastali su se i odredili pravila kada će moći da se odlaže zbog korone, povreda, suspenzija i odsustva igrača zbog mečeva reprezentacije.

S obzirom na to da je u nedelji pred 23. januar zabeleženo samo 16 novih slučajeva i to na 6.221 testu, Premijer liga je utvrdila da će timovi morati da pokažu četiri pozitivna testa da bi mogli da traže odlaganje. To pravilo će važiti od 5. februara i utakmice Barnli - Votford.

Takođe, novina je i to da navijači više neće morati na ulazu da pokazuju kovid-propusnice kada ulaze na premijerligašku utakmicu. "U skladu s poslednjim uputstvima vlade, kovid propusnice više neće biti preduslov ulaska na meč. Premijer liga i svi njeni klubovi nastaviće da apeluju na navijače da prate uputstva zdravstvenih vlasti i da čuvaju jedni druge noseći maske u zatvorenom i u gužvi", saopšteno je.

Sa druge strane, sve navedeno može se tumačiti kao novo uputstvo, a ne kao zvanično novo pravilo. Staro je i dalje na snazi i glasi da bi utakmica trebalo da bude odigrana ako ekipa ima 13 igrača i golmana zdravog i spremnog.

Premijer liga je zasedala i razjasnila stvari, da bi sprečila zloupotrebu i zahteve klubova da odlažu i kada korona nije razlog. A, upravo to se dogodilo sa utakmicom Arsenala i Totenhema, posle kojeg je menadžer "pevaca" Antonio Konte bio veoma ljut.

Arsenal je uoči te utakmice imao samo jednog pozitivnog na koronu, dok su ostali bili odsutni zbog povreda i utakmica reprezentacija na Afričkom kupu nacija.

"Mislim da svi imamo veliki problem, a to je korona. Ali samo zbog te situacije možemo da odlažemo, ne zbog drugih. Iskreno, ovo je prvi put u životu da sam video takvu odluku, a imam malo iskustva u fudbalu", rekao je tada ljutiti Konte.