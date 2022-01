Sejduba Suma odlučio je da napravi žurku u hotelu.

Izvor: MN Press

Bivši fudbaler Partizana Sejduba Suma (30) dobro je poznat po vrlo "nemirnom duhu", a to ga nije napustilo ni posle odlaska iz Humske.

Suma je u centar pažnje dospeo pošto je napravio haos u reprezentaciji Gvineje. Samo što su Gvinejci uspeli da se plasiraju u osminu finala, gde ih čeka Gambija, omaleni vezista odlučio je to da proslavi na buran način. Organizovao je žurku u hotelu za koju je čuo i Fudbalski savez Gvineje...

Afrički mediji prenose da se sve odigralo posle takmičarski nevažnog meča protiv Zimbabvea, pre kog je Gvineja već obezbedila prolaz, pa je Savez odlučio da ga novčano kazni.

Navodno je Suma žurku organizovao u svojoj hotelskoj sobi, a pridružilo mu se još desetak saigrača. Pušili su šišu i pili pivo, a kada je jedan od zvaničnika reprezentacije odlučio da ih prekine - posebno zbog toga što je pandemija i dalje u toku - najburnije je reagovao Suma.

"Rekao je da mogu da ga izbace iz reprezentacije ako žele i da je njemu svejedno", navode afrički mediji.

"Nije to Sumin jedini greh. Pet minuta pre kraja meča selektor Gvineje mu je saopštio da ide na zagrevanje i da će možda da uđe u igru. On je to odbio".

Suma je od oktobra igrač Kuvajta, a za reprezentaciju Gvineje još nije igrao na Afričkom kupu nacija.