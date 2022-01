I zbog ovoga je Dušan Vlahović jedan od najboljih napadača u Evropi.

Izvor: Profimedia

Srpski golgeter Dušan Vlahović je loše počeo utakmicu protiv Đenove, jer mu je golman gostiju "skinuo" pokušaj "panenke" iz penala u 11. minutu.

Međutim, Dušan ne bi bio tako dobar centarfor kada bi imao dugo pamćenje na terenu, pa je ovaj kiks brzo zaboravio i u drugom poluvremenu ipak našao način da se osveti italijanskom veteranu. Lobovao ga je u 51. minutu na asistenciju Đakoma Bonaventure.

Lopta je letjela, a golman nije mogao da reaguje, pa je samo gledao kako ga preleće i završava u mreži. Pogledajte taj spektakularni gol:

Konačan rezultat bio je 6:0 za Fiorentinu i to je prvi put da je Viola trijumfala u Seriji A tom razlikom još od 1992. godine i pobjede protiv Ankone 7:1. I po ovoj goleadi pamtiće Vlahovićevu eru u ljubičastom, a ona će po svemu sudeći uskoro biti završena, jer Arsenal ozbiljno kidiše na srpskog golgetera. Trenutno je prije svega pitanje da li će on htjeti da ostane do kraja sezone na stadonu "Artemio Franki" i da onda potraži tim koji siguro igra Ligu šampiona ili će ove zime naplatiti sjajne igre.

Dušan je ove sezone dao čak 20 golova, a u Seriji A je u ponedjeljak uveče protiv Đenove dao 17. pogodak i izjednačio se na prvom mestu sa liderom Lacija, Ćirom Imobileom.