Danac ne odustaje od Mundijala u Kataru.

Kristijan Eriksen (29) je u junu 2021. doživeo srčani udar, igrajući na Evropskom prvenstvu, ali već u novembru 2022. - mogao bi da zaigra na Svetskom prvenstvu!

Danski fudbaler ima san i nema nameru da od njega odustane. On je spreman da dokaže da ponovo može da igra na najvišem nivou.

Otkako je Kristijan Eriksen morao da bude oživljen na stadionu u Kopenhagenu sredinom juna prošle godine, svi se pitaju hoće li Danac nastaviti da se bavi fudbalom ili će završiti karijeru.

U međuvremenu mu je ugrađen srčani defibrilator, ali on ne želi da ga to spreči i jasno poručuje:

"Moj cilj je da igram na Svetskom prvenstvu u Kataru. Želim da igram. To je moj cilj sve vreme. To je cilj, moj san", rekao je Eriksen.

"Da li ću biti izabran, to je druga stvar. Siguran sam da mogu da se vratim, jer se ne osećam nimalo drugačije. Fizički, ja sam u punoj formi. To je moj cilj i još ima vremena. Do tada ću da igram fudbal i da dokažem da sam nazad na starom nivou."

On je rekao da mu je mnogo ljudi pisalo i slalo cveće u danima posle njegove nesrećne situacije.

"Bilo mi je čudno jer nisam očekivao da će mi ljudi slati cveće. Bio sam mrtav pet minuta. Bilo je vrlo neobično, ali je lepa stvar i pomoglo mi je što sam video lepe želje. Ljudi mi i dalje pišu."

Na pitanje koliko mu je reprezentacija važna, Eriksen kaže da je to i te kako slučaj.

"Reprezentacija je vrlo važna. Želim da igram za nacionalni tim na Mundijalu. Želim da opet igram na 'Parkenu' i dokažem svima da se to samo jednom desilo i da se neće ponaviti. Želim da dokažem da sam nastavio dalje i da mogu da igram za reprezentaciju. Naravno, na selektoru je da odluči, ali moje srce nije prepreka", nema dilemu Kristijan Eriksen.

Do početka Mundijala u Kataru je ostalo još 10 i po meseci, a Eriksen bi u međuvremenu trebalo da izabere novi klub nakon što je napustio Inter...