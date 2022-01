Iskusni defanzivac Milan Rodić otkrio je protiv koga je bilo najteže, koji su mu mečevi najbolji i kako izgleda osvajati trofeje u nizu.

Fudbalerima Crvene zvezde 2021. godina bila je veoma dobra. Osvojena su oba domaća trofeja, napravljeni sjajni rezultati u Evropi, a tokom svih 12 meseci na veoma visokom nivou bio je Milan Rodić.

Povremeni reprezentativac Srbije i standardni levi bek Crvene zvezde imao je godinu za pamćenje, a u novogodišnjem intervjuu za MONDO prisetili smo se svega što je obeležilo 2021. i neke godine pre nje, dok smo se i osvrnuli i na najaktuelniju temu kada je Rodić u pitanju - novi ugovor.

Već mesecima se priča o tome da li će Zvezda uspeti da zadrži jednog od najvažnijih igrača u prethodnih pet sezona, pa je to jedan od razloga zbog kojih Zvezdan Terzić insistira da "Roda" ostane čak i do kraja karijere.

Zvezda ne može da nađe boljeg igrača OFK Beograda i Zenita, pa je i ove sezone Rodić bio bez prave zamene.

"Ne bih rekao da sam bez prave zamene odigrao celu godine!", odmah nas ispravlja Rodić koji važi za vrlo skromnog igrača i ne voli kada je u prvom planu.

"Ko god je od saigrača stao na poziciju levog beka odradio je sjajan posao. Trener Stanković ima puno poverenje u sve igrače i mislim da se to rezultatski odrazilo i ove godine. Moj primarni posao je defanziva, ali se uvek trudim da pomognem igri u oba pravca. Rezultiralo je time da budem nešto efikasniji u odnosu na prethodne sezone i da se izdvojim kao neko ko ume da zapreti posle prekida", počeo je Rodić u intervjuu za MONDO.

Pogledajte neke od trenutaka koji su obeležili Rodićevu karijeru u Zvezdi:

Za Milana Rodića 2021. godina bila je puna uspeha. To ističe u prvi plan već na početku razgovora.

"Godina puna uspeha kako na grupnom, tako i na ličnom planu. Nastavljamo da postižemo neverovatne rezultate i ostvarujemo ciljeve koje postavljamo sami sebi. Igrati šesnaestinu finala protiv ekipe kao što je Milan, pa potom jedanaesta dupla kruna. Pa ponovo Liga Evrope, gde smo kao prva ekipa, u konkurenciji sa Bragom, Ludogorecom i Mitjilandom, izborili direktan plasman u osminu finala što je najveći uspeh našeg kluba još od Barija. Nema šta, rezultati govore za sebe".

Počelo je davno, još početkom februara, a crveno-beli su manje više cele godine igrali u ritmu četvrtak-nedelja. Zvezda je praktično više od deset meseci, uz kratke prekide, igrala fudbal...

"Igramo u jakom ritmu, praktično na svaka tri dana, ali profesionalci smo i svesni smo da je to benefit igranja u Zvezdi. Hoću da kažem da smo ponosni na to što igramo na svaka tri dana, jer to znači da igramo i neko evropsko takmičenje, a generalno igrati u Zvezdi je nešto posebno. Svaka utakmica ima svoju draž i što ih je više to je bolje za nas."

Milan, delovalo je da je malo falilo za prolaz? Možda samo onaj korner na San Siru?

"Bio je to veliki izazov za sve nas. Milan je jedan od najvećih klubova u Evropi, uz to postoji bogat istorijat duela između Zvezde i tog kluba. Na kraju je presudio taj gol u gostima, pravilo koje danas ne postoji. Opet i taj korner, ko zna šta bi bilo, u Beogradu smo tako u finišu postigli gol iz prekida. Ipak, ponosni smo na to kako smo odigrali taj dvomeč, a mislim da i svi navijači treba da budu", zaključio je defanzivac.

TROFEJI, TROFEJI

Na kraju 2020. godine imali ste devet bodova prednosti u odnosu na najvećeg rivala. U prolećnom delu sezone odbranili ste tu prednost i stigli do četvrte uzastopne titule. Koliko vam je ona značila?

"Igrati fudbal i osvajati trofeje je nešto najlepše. Imamo veoma jak tim, a pored toga što je još važnije veoma dobru grupu ljudi. Kada je dobra atmofera u svlačionici to se odražava na terenu. I prethodne sezone smo pokazali dominaciju u domaćem šampionatu, a uz to smo oborili i brojne rekorde."

Iste sezone osvojili ste i Kup Srbije, po prvi put. Verovatno je to bila nešto drugačija emocija?

"Bio je poseban osećaj, jer smo baš to želeli, a uvek je nekako izmicalo 'za dlaku'. Ipak, prošla sezona je bila ta, svi smo imali takav osećaj i znali da ćemo da pobedimo večitog rivala u finalu Kupa. Opet, dupla kruna je takođe nešto posebno, mnogo znači navijačima i drago mi je što smo time zaokružili jednu od najboljih sezona u istoriji kluba."

Od kako je Milan Rodić u klubu, trofeji Crvene zvezde se nižu. Do sada ih je osvojeno pet, a kada je tako igračima počne da nedostaje motivacije. Kod Rodića to nije slučaj.

"Trofeji su kruna karijere svakog igrača. Još kad mogu da ih osvojim u klubu za koji navijam, baš poseban osećaj. Motivacija nikad ne izostaje, ni kod mene, ni kod saigrača, jer svi znamo gde smo i dres i grb moraju da budu konstantni motiv. Tačno je da je uspeh najteže ponoviti, ali pokazali smo da i to možemo!".

A trofej u masovnijem takmičenju Zvezda je čekala godinama. Poslednji pehar osvojen je još u trenerskom mandatu Robija Prosinečkog. Da bude zanimljivije, Partizan je savladan tek nakon penala u jednoj veoma neizvesnoj utakmici. Nakon regularnih 90 i dodatnih 30 minuta fudbala crveno-beli su slavili 4:3.

Podsetite se penala sa finala Kupa:

Crvena zvezda - Partizan penali Izvor: YouTube/TV Arena sport

Jedan od junaka bio je Milan Borjan sa dva odbranjena penala, ali je i Rodić imao ključnu ulogu. Podsećamo, Stanković je izveo iz igre Kangu, Ivanića, Kataija, Bena i Falćineli pre nego što je došlo do penala - Rodić je šutirao u prvoj seriji kao jedan od najiskusnijih u timu!

"Svi smo se prijavili da šutiramo penale, kao već jedan od iskusnijih fudbalera u ekipi odmah sam preuzeo odgovornost. Uvek vlada taj osećaj neizvesnosti, ali moram da naglasnim da su zaista falile pune tribine na našem najvećem stadionu. Mislim da bi doživljaj bio još potpuniji, s obzirom da se pobednik derbija, tačnije finala Kupa Srbije, dugo nije odlučivao sa bele tačke. Nisam samo ja bio precizan, već i mladi igrači Nikolić i Krstović, kao i Radovan Pankov. Naravno kapiten Borjan je ponovo bio junak kada je u pitanju penal serija."

EVROPSKA ZVEZDA, VEĆ GODINAMA

Pauza između dve sezone nije dugo trajala, oko mesec i po dana. Kairat, pa Šerif... Da li je Zvezda mogla do Lige šampiona?

"Ne volim da previše prognoziram, ali smatram da smo mogli da stignemo do najelitnijeg takmičenja. Utakmica protiv Kairata na Marakani, je jedan od naših najlepših mečeva ove sezone. Zahvalio bih se još jednom našim najmlađim navijačima na ogromnoj podršci. U sledećem kolu je naišao Šerif koji je jedno od najprijatnijih iznenađenja u Ligi šampiona ove sezone. Potcenjeni su bili u javnosti, ali su pokazali kvalitet. Žao mi je što ih nismo eliminisali, ali reč je o ozbiljnoj ekipi", govori Rodić.

Kakav je utisak na vas ostavila ekipa Šerifa, hit u evropskom fudbalu prethodne jeseni i potencijalni protivnik na proleće?

"Ekipa iz Moldavije je kasnije nadigrala mnoge evropske velikane, dok su sa nama igrali egal. Izgubili smo minimalnim rezultatom na gostujućem terenu, dok smo kod nas igrali 1:1. Mnogi su potcenili Šerif i to im se nije dobro vratilo, zaista su jak tim sa dobrim pojedincima. Videli smo ih u grupi Lige šampiona sa Real Madridom, Interom i Šahtjorom. Treći su, pa u teoriji možemo s njima da se sastanemo u Ligi Evrope."

Kako to obično biva u Zvezdi, a često ističe i Dejan Stanković - nema vremena da se žali za prosutim mlekom. Ekipa je morala da se podigne i odigra veoma tešku grupnu fazu Lige Evrope, čini se mnogo kompleksniju nego prethodne sezone.

Po prvi put u poslednjih pet godina, od kako je Zvezda opet važan faktor u Evropi, grupna faza završena je na prvom mestu!

"Svakodnevno postavljamo nove ciljeve. Konstatno se trudimo da probijemo te limite, kako timske, tako i induvidualne. Kao što sam već rekao, najveći uspeh sigurno u poslednjih pet godina, a daćemo sve od sebe da probamo da doguramo što dalje u Ligi Evrope, jer smatram da imamo kvalitet za to", dodaje levi bek šampiona.

Na kraju, odigrali ste celih 50 mečeva u 2021. godini! Bilo je sitnijih povreda, ali manje nego prethodnih sezona, pa bi se moglo reći da vam je ovo najbolja godina u karijeri. Šta ćete pamtiti iz 2021. godine?

"Poslužilo me je zdravlje, malo više nego u prošlosti i zahvalan sam na tome. Ne znam da li mi je ovo najbolja godina u karijeri, verovatno jeste, ali težim da sledeća bude još bolja. Pamtim duplu krunu i utakmicu protiv Brage u Portugalu. Neverovatna atmosfera, emocija, izuzetan uspeh."

Izazovi će biti veliki i u narednoj godini, Zvezda dugo nije igrala osminu finala u Evropi, a najveći rival ima prednost na tabeli Superlige. Šta su Zvezdini dometi na proleće?

"Prvenstvo je dugo i ima zaista još puno utakmica do kraja šampionata, a naš cilj je jasan - titula. Verujem da možemo ponovo da budemo prvaci. Što se tiče Evrope, idemo meč po meč, ne bih previše tu prognozirao", zaključuje Milan Rodić.

PET GODINA KONTINUITETA

Da malo "pretresemo" sve od leta 2017. godine. Osvojili ste četiri titule, jedan kup, dva puta igrali grupnu fazu Lige šampiona, čeka vas treće proleće... Šta ćete najviše pamtiti?

"Sve. Sećam se prvog dana kad sam došao u Zvezdu i svakog onog između, sve do danas. Ali mislim da ću Ligu šampiona najviše pamtiti. Igrati to takmičenje u Zvezdi, san svakog srpskog fudbalera."

Najbolji meč u dresu Crvene zvezde?

"Ne volim da izdvajam, ali recimo mečevi protiv Napolija, Salcburga i Jang Bojsa na našem stadionu."

Fudbaler protiv kojeg je bilo najteže igrati?

"Baš mi je teško da se odlučim za jednog, s obzirom na to da sam igrao protiv Salaha, Nejmara, Manea, Insinjea, Levandovskog. Ali, neka bude Nejmar", govori standardni član Zvezdine odbrane.

U grupnih fazama prethodnih godina rivali Zvezde bili su Liverpul, PSŽ, Bajern, Totenhem, Napoli, Arsenal, Olimpijakos... Na onim mečevima koji su pre grupne faze odlučivali o evropskoj sudbini bilo je timova poput Salcburga, Krasnodara, Jang Bojsa, Sparte iz Praga, Kopenhagena, Šerifa, Kluža...

Protiv kojeg tima je bilo najteže igrati?

"Protiv Bajern Minhena", kaže Rodić, a mi se prisećamo da je Crvena zvezda u Minhenu poražena 3:0, dok je u Beogradu nemački gigant bio duplo ubedljiviji, uz čak četiri gola Roberta Levandovskog, jednog od najboljih igrača na svetu.

Podsetite se detalja sa beogradskog meča:

Da možete da promenite samo jednu situaciju tokom mandata u klubu, koja bi to bila?

"Ništa ne bih menjao."

OSTAJE ILI ODLAZI?

Aktuelni ugovor Milana Rodića sa Crvenom zvezdom ističe na kraju sezone, pa je on jedan od brojnih fudbalera koji već sada mogu da pregovaraju sa drugim timovima. Ponuda ima, one stižu na stadion Rajko Mitić, ali levi bek crveno-belih ne razmišlja previše o njima.

"Stižu, ali sa razlogom sam još uvek ovde. Lepo mi je u Zvezdi", otkrio nam je Rodić i obradovao navijače.

I dok produžetak saradnje još nije potpisan, navijače već godinama muči pitanje - kada će stići zamena? Bili su mu konkurencija u nekom trenutku Dušan Anđelković, Stefan Hajdin i Žander, zatim omladinci Konatar i Blagojević, pa igrači koji su igrali prinudno na tom mestu... Pominjao se čak i Aleksandar Kolarov, ali izgleda da će on u penziju, a ne u Zvezdu.

Rodić kao da ne očekuje pojačanje na levom boku!

"Kao što rekoh, igrali su i Eraković, Gajić i Gobeljić na levom beku i pokazali da mogu da pruže dobre partije, tako da ne smatram da nemam zamenu.

Kakav je osećaj biti u klupskoj istoriji, pošto ste sa 54 evropska meča pri samom vrhu liste igrača koji su nastupali za Zvezdu u međunarodnim takmičenjima?

"Privilegija. Svi znamo kakvi su igrači nastupali u Zvezdi, a opet te brojke govore nešto i o meni, tako da sam ponosan na sebe", zaključio je Milan Rodić u razgovoru za MONDO.