Pripremljen je novi pravilnik da se incidenti ne bi ponavljali, a direktor se nada da Borjan ostaje do kraja karijere.

Izvor: MN Press

Još jednom se u Crvenoj zvezdi priča o Milanu Borjanu, čoveku koji je zatražio raskid ugovora i obasnio zbog čega je to uradio!Generalni direktor Zvezdan Terzić govorio je za "Informer" o iskusnom čuvaru mreže, njegovom odlasku iz kluba, ponašanju na društvenim mrežama, ali i izmenama pravilnika koje će se u bliskoj budućnosti odnositi i na članove porodice fudbalera koji imaju potpisan ugovor sa Zvezdom.

Terzić je, za sada, odlučan - Borjan treba da završi karijeru u crveno-belom dresu.

"Ozbiljan smo klub i ako igrači imaju pretenzije da budu ozbiljni i profesionalni, ne može se komunicirati preko društvenih mreža. To je neprofesionalno. Borjan je kapiten ekipe, lider svlačionice, igrač koji je mnogo dao Crvenoj zvezdi i ja bih voleo da Borjan završi u Crvenoj zvezdi. Sa svoje pozicije, učiniću sve da on karijeru završi u Zvezdi. Da li će to učiniti ili ne, da li će produžiti ugovor... On ima još godinu i po dana ugovora", rekao je Zvezdan Terzić.

O nastavku saradnje još je rano da se priča, za to će vremena biti kasnije.

"Praksa u Crvenoj zvezdi je da godinu dana pre isteka ugovora potpisujemo nove. To je praksa bila i sa Ivanićem, Kataijem, ostalim igračima. Tako će biti sa Borjanom i nigde ne žurimo, Zvezda nikad nije potpisivala takve ugovore. Kancelarija generalnog direktora je mesto gde se priča o tome. Ne znam kome je on pomenuo produžetak", objašnjava direktor crveno-belih.

Borjan je još pre mesec dana otkrio Terziću da želi da ode, jer je stigla ponuda koja mu je bila zanimljiva!

"Postoji princip rada Crvene zvezde i to je tako. Kažem, ja kao generalni direktor ću učiniti sve da Borjan ostane. On je potreban ekipi. Bio je ovde pre mesec dana i rekao da ima neku ponudu iz MLS. Rekao sam mu 'Borjane, ne možeš da ideš nigde'. Potreban je Crvenoj zvezdi", zaključio je Terzić.

Kako tvrdi generalni direktor Zvezde, ne postoji šansa da neko izvrši pritisak na njene čelnike i tako dobije produženje saradnje.

"Ne može niko da vrši pritisak na Crvenu zvezdu. Zvezda ne funkcioniše na način da neko napravi lažnu frku, pa dobije ugovor. Novi ugovor moraš da zaslužiš ponašanjem, profesionalizmom, da sve strukture u klubu shvate da si dobrodošao. Da neko vrši pritisak na ovako veliki klub... Nećemo da ličimo na mali klub."

U narednom periodu, ponašanje igrača na društvenim mrežama biće dodatno praćeno, a spreman je i klupski akt koji će regulisati šta ne sme da se radi.

"Pravna komisija Crvene zvezde već je spremila dopunu disciplinskog ugovora koja će regulisati ponašanje načih igrača i njihovih porodica na društvenim mrežama. Generalno, društvene mreže su zlo, a mi moramo da se ponašamo u skladu sa veličinom kluba. Nećemo sa članovima porodica komunicirati preko društvenih mreža", zaključio je generalni direktor crveno-belih.

Podsećamo, odluku Milana Borjana o napuštanju Zvezde već su komentarisali njegova supruga Snežana, sportski direktor Mitar Mrkela - na šta je Milan reagovao i generalni direktor Zvezdan Terzić.