Poznati fudbaler je od toga napravio tradiciju, ali mu mnogi na tome i dalje zamjeraju.

Izvor: Youtube/Jimmy Kimmel Live/printscreen

Zlatan Ibrahimović je to ponovo uradio - čestitao je Božić svim hrišćanskim vjernicima koji slave praznik po gregorijanskom kalendaru kontroverznom fotografijom.

Baš kao i prethodnih godina, legendarni fudbaler je objavio fotku na kojoj se vidi srednji prst!

Ibrahimović je na svom Instagram profilu objavio fotografiju upaljene svijeće u obliku šake koja pokazuje srednji prst, a ispod nje je napisao "Merry Chriztmaz".

Zlatan ovo radi svake godine, tako što na engleskom čestita Božić, ali umesto slova "S" stavlja njegov zaštitni znak - slovo "Z".

Naravno, ovo je ponovo dovelo do brojnih kritika na račun Ibrahimovića, pošto su mnogi ljudi iznervirani, smatrajući da fudbaler ismijeva njihovu veru.

"Ibra" dolazi iz mješovitog braka pošto mu je otac muslimanske, a majka katoličke vjere, ali je kod mnogih sporna fotografija protumačena kao "ismevanje hrišćanske vjere".

Ipak, vrijedelo bi reći da nije prvi put da Ibrahimović na ovaj način "čestita" Božić.

On već četvrtu godinu zaredom to radi. Prošle godine je okačio fotografiju šake "Deda Mraza" koja pokazuje srednji prst, a prije nekoliko godina fotku lava koji to isto čini.

Razlog zbog kog Ibrahimović "kači" takvu poruku na društvene mreže je krajnje banalan - samo kako bi izazvao reakciju ljudi, pošto je vidio da mu je prvi put upalilo.

Počelo je sve 2018. godine i očigledno je postalo tradicija. Reklo bi se da je Zlatan samo... Zlatan.

Ovako je to bilo prošle godine...