Evo šta Ibra kaže o peharima koje nema.

Izvor: Profimedia

Bivši direktor Milana Adrijano Galijani, koji je uz Silvija Berluskonija stvarao moćne roso-nere, bio je u nedelju na promociji knjige Zlatana Ibrahimovića i u društvu Šveđanina otkrio dosad nepoznate detalje o legendarnom napadaču.

Tačnije, Italijan je ispričao scenu iz svlačionice iz 2012. godine, kada je Milan izgubio od Arsenala 0:3 u Ligi šampiona u Londonu, u osmini finala, pa prošao u četvrtfinale jer je u prvom meču slavio 4:0 na San Siru.

Ibrahimović je posle meča u Engleskoj ušao besan u svlačionicu i bio je spreman čak i fizički da se sukobi sa tadašnjim trenerom Maksom Alegrijem.

"Bila je to grozna utakmica, ali su svi bili srećni zbog prolaska. Ipak, kada smo ušli u svlačionicu, Ibrahimović je vrištao kao ludak. Umalo je prebio Alegrija, jer je doveo dvojicu golmana na klupu za rezerve. Ibrahimović nikad nije srećan, ni zadovoljan. On uvek hoće maksimum. Ako odigra nerešeno ili završi na drugom mestu, naljuti se. Njegov najveći kvalitet je to da nikad nije zadovoljan", rekao je Galijani.

Roso-neri su kasnije te sezone eliminisani u četvrtfinalu protiv Barselone, a Ibrahimović je i dalje najveći igrač koji nikad nije bio prvak Evrope. Sa Milanom je i ove sezone rano ispao iz Evrope, ali ga sada motiviše šansa da osvoji titulu prvaka Italije u 41. godini.

OVO JE TAJNA NJEGOVE DUGOVEČNOSTI

Izvor: Profimedia

"Šta je tajna moje dugovečnosti? Mentalitet i to da treniram isto tako kako igram. Svaki dan je kao finale. Bilo je teško kada sam došao u Milan, ali stvorili smo pravu grupu i atmosferu koja je sjajna. Svi idemo ka istom cilju, a nažalost juče nismo pobedili. Mogao sam dva gola da dam", rekao je "Ibra", koji je dao sjajan gol u završnici protiv Udinezea.

"Svaki dan se budim sa bolom, ali imam adrenalin da nastavim. Ove godine, taj adrenalin mi daje Skudeto. Juče sam dao gol, ali nismo pobedili i to me boli".

Ibrahimovićev agent Mino Rajola nedavno je rekao da ne može da shvati ozbiljno Zlatnu loptu, kad je Zlatan nikad nije dobio. Evo šta Šveđanin kaže o tome.

"Zlatna lopta je lepa stvari, ali ona mi nije potrebna da bih dokazao da sam najbolji", rekao je on, u svom stilu.