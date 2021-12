Malo je fudbalera kao što je Markus Rašford.

Izvor: Instagram/marcusrashford/Screenshot

Engleski napadač Markus Rašford važi za jednog od najboljih igrača Mančester junajteda, pa zbog toga svake nedelje na njegov račun "legne" oko 235 hiljada evra.

Sa tim novcem može da kupi šta god poželi, viđamo njegove kolege kako prave kolekciju automobila ili nekretnina, često se i bahate do granice gađenja, međutim Markus Rašford je malo drugačiji od svih fudbalera pošto još od tinejdžerskih dana pokazuje da je veliki altruista.

Dobro su poznate njegove humanitarne kampanje u Engleskoj koje su obišle čitavu planetu, a sada je njegov brat Dvejn Majnard otkrio šta to još Rašford radi kada dođe hladno vreme.

Naime, Rašford se posle svakog treniga Junajteda preruši, uzme novac, sedne u auto i deli novac sriomašnima.

"Moj brat je zaista posebna osoba. Nakon svakog treninga svojim vozilom kruži gradom i deli novac za hranu onima kojima je to najpotrebnije", ispričao je Dvejn Majnard i dodao:

"Objasnio sam mu da je to opasno za njega, ali to njega ne zanima. Kaže da je to njegova misija".

Podsetimo i da je Rašfordova humanitarna organizacija tokom prvog talasa pandemije koronavirusa i "zatvaranja" manje-više čitave planete skupila oko 23 miliona evra. Pomogao je najsiromašnijima i ne odustaje od svoje misije, zbog čega je nedavno i nagrađen.

Zaista, kapa dole Markuse!