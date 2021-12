Napetost u Crvenoj Zvezdi ne jenjava posle sukoba golmana Milana Borjana i trenera Dejana Stankovića nakon remija sa Radnikom iz Surdulice na Marakani!

Niko ne može da kaže za Milana Borjana da je smeće. Ja ga poznajem. Borjan je jedan veliki sportista i jedan od najboljih igrača Crvene zvezde u ovom vijeku. Dejan Stanković i Milan Borjan su veliki ljudi, vjerujem da će se, ako je i došlo do teških riječi, strasti smiriti - rekao je u jutarnjem programu Kurir televizije fudbalski menadžer i bivši golman Igor Kojić.

Urednik rubrike Sport u Kuriru Miloš Bjelinić navodi da sukob u svlačionici srpskog šampiona nije vezan samo za utakmicu sa Radnikom već da tinja duže vrijeme.

Atmosfera generalno nije na nivou kakva je bila. Vidjeli smo da je Dejan Stanković imao problema sa još četiri igrača. Nema problem sa igračima koji ne igraju već sa nosiocima igre. To dovodi do pitanja da li je nečiji autoritet narušen. Stanković je tim riječima u svlačionici narušio Borjanov autoritet. Može neko da voli ili ne voli Milana Borjana, ali on je legenda Crvene zvezde. Napetost je. Nije nenormalno. Nenormalno je izgovoriti Borjanu takve riječi - rekao je Bjelinić.

Kojić je naglasio da je Borjan dobri duh Crvene zvezde.

Siguran sam da je Milan Borjan jedan od najboljih igrača Crvene zvezde. Milan Borjan je dobar duh Crvene zvezde. Ovakve stvari se dešavaju i u velikim svjetskim klubovima. Borjan je pokazao i dokazao vjernost grbu. Jedna velika talija Crvene zvezde. Volio bih da karijeru završi u Crvenoj zvezdi - rekao je Kojić.

Bjelinić je dodao da će golman prema svemu sudeći vrlo brzo otići iz Crvene zvezde.

"Obojica su jake ličnosti i imaju autoritet. Nije tajna da nisu sjajni odnosi u Crvenoj zvezdi. Informacije koje imamo govore da će Borjan definitivno otići iz Crvene zvezde" - kaže Bjelinić.

Voditeljka i voditelj Jutarnjeg programa Kurir televizije su dodali da su čitali komentare na društvenim mrežama i na sajtovima i da je većina na strani Milana Borjana.