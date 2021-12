Golman odlazi iz kluba! Trener crveno-bijelih se i zaletio da udari kapitena, a uz to, došlo je i teških uvreda (pominjanja porodice).

Izvor: Kurir/Starsport

Na terenu debakl, a u svlačionici katastrofa! Crvena zvezda je skupo platila remi s Radnikom (1:1), jer je posle utakmice došlo do sukoba na relaciji trener-kapiten.

Naime, Dejan Stanković je osuo žestoku paljbu po svojim izabranicima i tom prilikom nije birao riječi.

U jednom momentu to je otišlo predaleko, pa je kapiten Milan Borjan ustao i zatražio od Stankovića da ne priča tako o timu:

"Ti si najveće smeće koje je ikada bilo u Zvezdi" - obratio se Stanković Borjanu, saznaje Kurir.

Naravno da je to uticalo na to da se produbi sukob, pa su pale teške uvrede... Zatim, jedna verzija incidenta kaže da se Stanković zaletio na Borjana i da su ostali brzo reagovali i spriječili eskalaciju incidenta, a druga da je došlo i do hvatanja za gušu... Kako god - skandalozno je.

Kasno je da ovakve stvari nisu od juče i da atmosfera na relaciji trener-igrači nije baš najbolja. Sve to čudi, pošto su crveno-bijeli bilježili sjajne rezultate u Evropi, a u nacionalnom prvenstvu jesu imali nekoliko kikseva, ali to sigurno nije bio razlog da stvari toliko odu u neželjenom pravcu.

Sreća po Zvezdu da je sada pauza u šampionatu i da imaju više nego dovoljno vremena da se konsoliduju i vrate atmosferu koja ih je i dovela do velikih uspjeha. Vjerovatno će biti dosta promjena kako bi se ponovo oformila porodična atmosfera na djelu, a ne samo na riječima, što je bio slučaj poslednjih mjeseci.

Crveno-bijeli od sinoć su na odmoru, prozivka za nastavak sezone biće na programu u drugoj nedelji januara. Do tada će mnoge stvari u vezi sa timom i stručnim štabom postati jasnije. Otvoreno je ponovo i pitanje da li Stanković ostaje na Marakani do kraja sezone.

Borjan odlazi!

Milan Borjan bi po završetku prvenstva mogao da napusti Crvenu zvezdu, saznaje Kurir. Posle tri i po godine na Marakani, kapiten ima unosnu ponudu iz inostranstva. Za sve vrijeme provedeno u Ljutice Bogdana Milan Borjan je postao simbol Crvene zvezde, upisavši više od 200 utakmicu u dresu s grbom kluba. Zvezdaši će zauvjek pamtiti njegove odbrane u Salcburgu, Kopenhagenu, Bragi, Atini, Pragu, Krasnodaru... I tako dalje.

Pred utakmicu u Bragi, a posebno posle nje, trener Crvene zvezde Dejan Stanković bio je ponosan na svoje izabranike. Birao je riječi, nazivao ih herojima koji su se upisali u istoriju kluba. Nažalost, samo četiri dana posle heroji su kiksnuli protiv Radnika i našli su se pod kritikama, sasvim opravdano, mada je i Stanković pogriješio jer na tom meču nije izabrao najbolji tajming za izmijene, pa je kod rezultata 1:1 ostao bez mogućnosti da osviježi ekipu

