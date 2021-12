Partizan iza sebe ima izvanrednu jesen, a pred poslednji meč u 2021. godini, jasno je da će crno-beli imati i mnogo posla u dvomesečnoj pauzi. Veliki je broj igrača koji uskoro ulaze u poslednjih šest meseci ugovora i zato će u Humskoj morati da budu obazrivi.

Partizan je osvojio jesenju titulu, prvu posle sedam godina! Stvorena je zaliha u odnosu na Crvenu zvezdu koja bi mogla da se vrati na pet bodova ukoliko crno-beli u subotu (13.00) savladaju Kolubaru u Humskoj. Tako bi se na najbolji način spustila zavesa na 2021. godinu.

Ali to će biti samo početak napornog posla. Pred igračima je teška borba za titulu koju čekaju od 2017, ali i uprava će imati pune ruke posla. Čak 13 igrača Partizana bliži se isteku svojih ugovora!

U Partizanu i te kako mogu da budu zadovoljni dosadašnjim tokom sezone, a ukoliko se na dvomesečnu pauzu ode sa pet bodova prednosti u odnosu na Zvezdu (uz evropske duele zakazane za februar), u Humskoj će na miru moći da spremaju strategiju za drugi deo sezone.

Važan aspekt u celoj priči biće pitanje koje ne sme da postane goruće - šta sa velikim brojem igrača kojima se bliži istek ugovora? Mnogi od njih su nosioci igre i crno-beli će morati pažljivo da rešavaju ta pitanja.

Ovo su igrači Partizana pred istekom ugovora:

ODBRANA JE NAJVEĆI PROBLEM - KO JE BEZBEDAN?

Zapravo većina pomenutih igrača kojima ugovor ističe na leto 2022. jesu iz poslednje dve linije tima. Dvojica su golmani - Milan Lukač i Nemanja Stevanović.

U slučaju prvog, iskusni Lukač se vratio u Humsku posle odlaska Vladimira Stojkovića, ali do sada nije imao priliku ni da se nađe na terenu pored Stevanovića i naročito Aleksandra Popovića. Sa druge strane, Stevanović je bio junak crno-belih u penal-seriji protiv Sočija, a i u Superligi je svaki put bio na visini zadatka.

Uz Popovića koji odlično napreduje, pitanje je koliko će u Humskoj osećati potrebu da produže saradnju sa 36-godišnjim Lukačom, kada u klubu postoje i drugi talentovani golmani, poput 18-godišnjeg Matije Gočmanca.

U poslednjoj liniji - čak šestorica su pred istekom ugovora. Na levom beku sva trojica: i Slobodan Urošević i Ivan Obradović i Rajko Brežančić. Poslednji u tom nizu je stigao još za vreme mandata Sava Miloševića i neretko nije ni u protokolu. Za očekivati je da Brežančić po isteku ugovora napusti klub, jer trener Stanojević do sada nije računao na njega.

Na desnom beku i Aleksandar Miljković spada u one koji će razmišljati o novom ugovoru, dok su na štoperskim pozicijama to Bojan Ostojić i Nemanja Miletić. Ostojić će u februaru proslaviti 38. rođendan i ne bi bilo iznenađenje ukoliko posle ove sezone završi karijeru.

Zbog toga će Partizanova odbrana biti najvažniji deo posla koji uprava mora da obavi - o pojačanjima u odbrani će morati da se razmišlja, kao i da se dodatna pažnja obrati na talente koje crno-beli imaju među omladincima, poput Mateje Đorđevića.

NATHO JE ZNAK PITANJA, JOJIĆ "MORA" DA OSTANE

Bibars Natho je ove sezone igrao odlično, o čemu je pričao i trener Stanojević, ali dogodilo se ono što niko nije očekivao - Izraelcu je otkrivena anemija zbog koje je u novembru završio sa 2021. godinom i čeka se njegov povratak na teren u drugom delu sezone.

I to komplikuje stvari. Natho u februaru puni 34 godine, njegova primanja su očekivano među najvećim, a i dalje je prerano govoriti šta bi u Partizanu mogli da učine povodom njegovog statusa. Jednostavno je previše nepoznanica, na koje će crno-beli moći da spreme odgovor tek tokom naredne godine.

Drugo važno pitanje na sredini je Miloš Jojić. Momak iz Stare Pazove ove sezone igra vrlo važnu ulogu i briljira s asistencijama, kojih je već zabeležio 12 u svim takmičenjima.

Da li je Partizanu potreban? I te kako. Ali stvar je i što će Jojić tokom 2022. proslaviti 30. rođendan i ova sezona bi mogla da bude jedna od poslednjih prilika da crno-beli zarade na "Zekinom" novom odlasku u inostranstvo. Zavisiće to i od interesovanja klubova i od želje igrača. Čisto fudbalski gledano, Partizanu je neophodan ostanak Jojića.

Uz njih dvojicu, i Lazar Pavlović i Milan Smiljanić su pred istekom ugovora.

Partizanovi produžeci ugovora Već je dosta posla obavio Partizan ove godine po pitanju produžetka saradnji. Saša Zdjelar, Aleksandar Šćekić, Nemanja Jović, Aleksandar Popović i Nikola Terzić - svi oni su dobili nove ugovore kao igrači od kojih se mnogo očekuje. Uz njih, i Bojan Ostojić je na još godinu dana produžio svoj boravak u Humskoj.

Pavlović je 20-godišnjak kojeg su u Humskoj ranije najavljivali kao velikog talenta, ali on to do sada nije uspeo da pokaže na terenu. Retko dobija priliku u prvoj postavi, što se tek nedavno promenilo zbog brojnih problema Stanojevića sa sastavljanjem tima.

U korist Pavlovića ide što će i naredne godine spadati pod "bonus" igrače (ukoliko pravilo ostane na snazi), pa je manje verovatno da će se Partizan olako odreći igrača iz svoje škole koji još uvek ima mnogo prostora za napredak. Sa druge strane, "Lola" Smiljanić je povremeno ulazio u igru sa zadatkom da zatvori prilaze golu i sa punih 35 godina jasno je da on neće moći da bude budućnost ovog tima.

"MARKEC" ZA KRAJ, A TU JE I VUJAČIĆ

Poslednji od 13 igrača kojima na leto ističe ugovor je kapiten Lazar Marković. On i ove sezone kuburi s povredama, a protiv Flore u Talinu mu se desio maler u vidu povrede ključne kosti. U evropskim mečevima je često Partizanu donosio kvalitet, u Superligi je češće bio odmaran kako bi imao vremena da reši sitnije zdravstvene probleme.

Marković je, slično kao Jojić, jedan od onih na kojima bi Partizan mogao da zaradi ukoliko opet ode u inostranstvo, ali za tako nešto će morati i da produži ugovor. Time bi se izbegao njegov odlazak kao slobodnog igrača, što bi verovatno obe strane želele da izbegnu, naročito kada se zna da je "Markec" dete kluba.

Proleće 2022. biće prilika za Markovića da privuče pažnju klubova, letos je bilo interesovanja iz Turske, ali i u Partizanu će gledati da u slučaju obnove saradnje smanje izdvajanja za kapitenova primanja. Kada se na sve doda i da je Igor Vujačić još letos bio tražen od strane Tuluza, kada je odbijena ponuda od 2.000.000 evra, jasno je da će Partizan i sa te strane morati da bude oprezan.

Mnogo je posla, mnogo važnih igrača se bliži isteku ugovora, a crno-beli za to vreme odlično "guraju" u svim takmičenjima.

U Humskoj će očito i van terena morati da prionu na novi posao.

