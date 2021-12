Nemac se još jednom oglasio

Izvor: MN Press

Menadžer Liverpula Jirgen Klop još jednom se oglasio o značaju vakcinacije i apelovao na sve da prime cepivo protiv korone.

Na konferenciji za novinare pred meč protiv Njukasla u petak (21), nemački stručnjak poslao je važnu poruku kakvu su navijači neretko slušali od njega.

"Neću da se izvinjavam zbog stava koji širim o vakcinaciji, bez obzira na to koliko me to čini nepopularnim", počeo je on.

"Nikad nisam govorio u stilu - slušajte mene. Uvek sam govorio da bi trebalo slušati one koji znaju. Ignorišite one koji se prave da znaju. Ignorišite laži i dezinformacije", dodao je trofejni stručnjak.

Da li bi trebalo da svi prime vakcinu? Za Klopa nema dileme.

"Slušajte ljude koji znaju najbolje. Ako to radite, zaključićete da bi trebalo da primite vakcinu i 'buster' dozu. A ti komentari da bi trebalo da se 'držim fudbala' nisu na mestu. Jer ja ne širim stav o vakcini na osnovu svoje mašte, već na osnovu toga što slušam stručnjake. Ljudi koji su pametniji su smislili spas stvorivši ovo rešenje", dodao je Klop.