Demonstracija sile u Premijer ligi

Izvor: Profimedia

Mančester siti deklasirao je u utorak uveče Lids na svom terenu, pobedivši 7:0 (3:0).

Golovima Fila Fodena, Džeka Griliša, Kevina De Brujnea (dva), Rijada Mahreza, Džona Stounsa i Nejtana Akea, "građani" su do vrha napunili mrežu legendarnog argentinskog trenera, Marsela Bijelse (66).

Priča o njemu i menadžeru šampiona Engleske Pepa Gvardiole (50) često je povezivana prethodnih godina, tokom kojih je Španac priznavao da je "upijao" znanje i savete od starijeg kolege.

"Imam veliko poštovanje prema njemu, smatram da je najbolji i pokušavam da učim od njega", govorio je Gvardiola pre desetak godina, kada je na klupi Barselone stvarao čuda i menjao fudbal kao mladi trener.

Ako ga je nekad smatrao učiteljom i išao kod njega dok je smišljao svoj fudbalski pravac, onda mu je sada očitao lekciju koju Bijelsa sigurno neće dugo zaboraviti. Doduše, Argentinac nikad nije ni dozvoljavao da ga nazivaju osobom koja je Gvardiolu nešto "učila".

"To ko je učitelj, a ko učenik određuje se dostignućima. Pogledajte šta je Gvardiola postigao, a šta sam ja i videćete ko je učitelj, a ko je učenik. Ne, ja nisam njegov učitelj, jer stvari koje sam ja postigao u fudbalu nisu uporedive sa onim što je Gvardiola uradio. On je (u Barseloni) izgradio tim koji je igrao kao nijedan drugi u poslednjih 25 godina. I to ne da su igrali drugačije, već su igrali bolje. Da li mu se zbog toga divim? Naravno", rekao je Bijelsa o Gvardioli jednom prilikom.