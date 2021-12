Crvena zvezda u nastavak sezone ulazi jača za Ohija, na pripremama će se pojaviti Mustafa, a ideja je i Danilo Arboleda iz Šerifa.

Izvor: Promo/FK Crvena zvezda

Crvena zvezda se plasirala u osminu finala Lige Evrope, a jutro posle velike euforije u Portugalu vreme je za sabiranje utisaka i pravljenje planova za zimu.

Tako je generalni direktor Zvezdan Terzić posle meča sa Bragom (1:1) poručio da je Dejan Stanković napravio najveći uspeh sa crveno-belima još od Barija i Tokija, dodavši danas po sletanju u Beograd da su svi u klubu svesni slabih tačaka u timu i da će to ubrzo biti rešeno.

"Svesni smo da smo podigli lestvicu očekivanja i ono što planiramo, a to je konstantno igranje u grupnoj fazi LŠ, znači da moramo još da se pojačamo", rekao je Terzić novinarima na aerodromu, pa potom dodao:

"Nedostaje nam brzina i hitrina, ovoj ekipi fali sveže krvi. Zvezda kao klub napreduje i svesni smo da moramo da dovodimo još bolje igrače. Veliki deo posla smo odradili ostankom Dejana Stankovića, on će moći da se fokusira na Zvezdu, kao i igrači. Imamo dve-tri pozicije gde želimo da se pojačamo. Već je potpisan špic Ohi, za desetak dana dolazi u Beograd da izabere stan. Imamo još par pozicija gde su nam potrebni brži igrači. Zvezda će u perspektivi biti bolja i moćnija nego što je bila u prethodnom periodu, i to je normalno".

Terzić je rekao da trenutno razmišlja samo o preostale dve utakmice u prvenstvu, protiv Radnika i TSC-a, dodavši da Zvezda mora da osvoji šampionsku titulu jer, kako kaže direktor crveno-belih, trenutno je bolji tim od Partizana.

Ipak, nije da se ne misli i o timu za prolećni deo sezone...

Danilo Arboleda na meču Zvezde i Šerifa.

Izvor: MN Press

"Mustafa će verovatno biti priključen pripremama, od njega zavisi da li će se izboriti da ostane sa timom. Dobiće šansu, zaslužio je da se nađe na spisku putnika za pripreme", počeo je Terzić.

Upitan da prokomentariše potencijalni dolazak Danila Arbolede iz Šerifa, odgovorio je da su pregovori u toku.

"Arboleda - da! Pregovaramo sa njim. Mislim da je šteta ispustiti jednog takvog igrača koji je igrao na visokom nivou u Ligi šampiona. A dolazi za džabe, jer mu je istekao ugovor. Videćemo u narednom periodu šta ćemo. Skautirali smo dosta igrača kojima ističu ugovori sada ili za šest meseci. Svesni smo da ono što nama treba, a to je dobro, kvalitetno, brzo i mlado, da to mnogo košta. To prevazilazi finansijske mogućnosti Zvezde. A opet, moramo investirati ako želimo da igramo u Ligu šampiona", rekao je Terzić.

Poručio je i da će Zvezda u januaru morati da prodaje, ali da neće to biti nosioci. Takođe, potvrdio je još jednom da Stanković ne mrda sa "Marakane" ove zime.

"Ne bih govorio o tome koliko je bilo teško zadržati Stankovića. To je iza nas, okrećemo se onome što smo planirali u narednom periodu. Sve će biti lakše sa Stankovćem na klupi. Ogromno hvala i njemu i igračima. Malo ko je verovao posle žreba, kada smo dobili grupu, da možemo da budemo prvi u grupi. Mi smo verovali i ostvarili smo plan...", zaključio je Terzić u razgovoru sa novinarima.