Malo ko se nadao da će Mladen Krstajić na klupu poznatog kluba.

Bivši selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić dobio je novi izazov u karijeri!

Nakon što ga je TSC otpustio pre dva meseca, Krstajić je bio bez posla, ali se vrlo brzo snašao pošto je stigao poziv koji se ne odbija. Mladen Krstajić je potpisao ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva, pa će posao na klupi izraelskog velikana biti njegov prvi izlazak u inostranstvo.

Nije u pitanju spekulacija, dogovor je već postignut što je Makabi potvrdio na svom zvaničnom sajtu, ali nije saopšten do kada je ugovor potpisan.

"Želeo bih da se zahvalim vlasniku Miču Holdaharu što mi je verovao i poverio mi da vodim Makabi. Za mene je čast da vodim najveći i najuspešniji klub u Izraelu, klub koji ima istoriju i tradiciju. Kao što sam to činio celog života, tako ću i ovde dati sve od sebe. Radujem se radu i spreman sam odmah da počnem", rekao je Mladen Krstajić za zvanični sajt.

Sa njim će u klub i pomoćnici Vladimir Radenković, Stefan Janković i Marko Stojanović.

Podsetimo i da je Vladimir Ivić prethodno vodio Makabi, i to veoma uspešno, a izraelski klub je želeo da vrati srpskog trenera i nakon loših rezultata ove sezone, ali je to on odbio.