Nije hteo da "otme" broj Nejmaru, a otkrio je da mu je Brazilac nudio "desetku".

Izvor: Profimedia

Lionel Mesi je nadavno osvojio svoju sedmu Zlatnu loptu u karijeri, a tim povodom dao je veliki intervju za list koji nagradu dodeljuje "Frans fudbal".

Pitali su ga između ostalog i zašto nije tražio da nosi broj 10 u Pari Sen Žermenu, a on je odgovorio prilično izokola.

"Dolazim iz radničke porodice, otac je radio po ceo dan i živeli smo u jako skromnom komšiluku. Ali nam hvala bogu nikada nije nedostajalo i roditelji su me naučili da poštujem druge, ali i da poštujem vredan rad i skromnost. A kada sam sa 13 stigao u Barselonu našao sam iste vrednosti u "La Masiji"", rekao je Mesi.

Očigledno je želeo da kaže kako iz poštovanja prema Nejmaru koji nosi desetku u Parizu nije želeo da uzme taj broj, nego je uzeo roj 30 sa kojim je debitovao u Barseloni.

"Desetka je njegova., Kada sam došao u novi tim da pomognem bio je to sjajan gest sa njegove strane, jer se poznajemo, igrali smo zajedno i prijatelji smo. Ali meni je delovalo poštenije da on zadrži svoj broj", iskren je bio Mesi.

A sve je zanimalo i zašto je pristao da legne iza živog zida na meču sa Mančester sitijem u Ligi šampiona. Mnogi su posle meča rekli da to igrač njegovog renomea ne radi...

"Bilo je potrebno da to neko uradi, a nikoga osim mene nije bilo blizu i zato sam ja to uradio. Iskreno, nije to nešto o čemu sam mislio. Svi mormo da pomognemo da tim dođe do rezultata", zaključio je Mesi.