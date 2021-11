Maestralni Hulk, jedan od najsnažnijih fudbalera na svetu, pocepao je mrežu Fluminensea.

Izvor: Twitter/Atletico/printscreen

Brazilski fudbalski šampionat ulazi u samu završnicu, a titulu će po svemu sudeći osvojiti Atletiko Mineiro. Biće to tek drugi šampionski naslov u klupskoj istoriji, a ovu titulu čekaju punih 50 godina, od 1971!

Ka trofeju ih vodi Hulk, povratnik u brazilski fudbal i deo strašnog napadačkog tandema u kojem je i Dijego Košta.

Nekadašnji reprezentativac Brazila pogodio je u 60. minutu za 2:1, što se ispostavilo i kao konačan rezultat ovog susreta. Bio je to pravi projektil sa velike udaljenosti, iz slobodnog udarca, a napadač poznat po razornom šutu proslavio je gol trkom ka najvatrenijim navijačima Mineira.

Imali su šta da proslave, jer već u sredu mogu da postanu šampioni Brazila!

Pogledajte golčinu koja će im doneti titulu:

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!



HULK! HULK! HULK! HULK!



O ATACANTE VIRA O JOGO NO MINEIRÃO!!!!!!!!!!!!!!!! VAAAAAAAAAAAAMOOOOSSS!!!pic.twitter.com/ypHAMg3mnP — Atlético (@Atletico)November 28, 2021

Kada do titule i zvanično stignu, to će biti prava potrvda da je projekat u koji su ambiciozno krenuli uspeo. Mineiro u svojim redovima ima Dijega Koštu, Hulka i Čileanca Edu Vargasa, fudbalere koji su do skoro ima ozbiljne karijere u Evropi, a u sastavu se nalazi i nekoliko Brazilaca koji su povratnici u tamošnji fudbal.

Sve to bilo je dovoljno da dođu na korak od trofeja koji se čeka pola veka!

Na tri kola do kraja sezone Atletiko Mineiro ima 11 bodova više od drugoplasiranog Flamenga, koji ima jednu utakmicu manje. Deluje da će razlika ostati nedostižna jer su lideru potrebna dva boda u tri runde kako bi i matematički obezbedio titulu.