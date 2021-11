Iskusni švedski napadač Zlatan Ibrahimović objasnio je zašto je udario Cezara Aspilikuetu na meču protiv Španije u posljednjem kolu kvalifikacija za Mundijal u Kataru.

Izvor: Profimedia

Španija je savladala Švedsku 1:0 i izborila direktan plasman u Katar, a meč je obilježio incident u kom je glavni akter bio Ibrahimović.

Ibra je u jednom duelu namjerno udario Aspilikuetu i zaradio žuti karton, pa neće moći da igra u polufinalu baraža za plasman na SP.

Nekoliko dana nakon incidenta Zlatan je objasnio zašto je to uradio.

"Prije nekoliko dana u reprezentaciji sam udario Aspilikuetu. Uradio sam to namjerno. Nije me sramota da to kažem, jer je on uradio nešto glupo mom saigraču. Bila je to glupost, ali morao sam da reagujem da bi shvatio. Jednostavno, to se ne radi. Nemaš mu*a to da uradiš meni, ali ću ti svakako pokazati šta bi se desilo da si meni to uradio. To je razlog", objasnio je Ibra za "Gardijan".

Zlatan je istakao da ne bi dirao Aspilikuetu da nije prvi počeo.

"Šta on može da kaže? Meni neće ništa, ali hoće mom saigraču koji neće da odgovori jer je previše dobar. Nije lijepo ono što sam uradio, ali opet bih ponovio. To sam ja. Jednostavno, ne napadate psa koji ne laje", zaključio je Ibra.