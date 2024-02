Novo One UI 6.1 ažuriranje predstavlja korak napred ka ostvarenju Samsungovog cilja da se tokom ove godine AI rješenja nađu u više od 100 miliona uređaja sa Samsung logom

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Vlasnici telefona Samsung Galaxy S23 serije, uključujući tu i posljednji S23 FE model, od kraja marta će moći da koriste nove napredne funkcije vještačke inteligencije koje su nedavno predstavljene sa najnovijom Galaxy S24 serijom.

Novo ažuriranje One UI interfejsa, verzija 6.1, stići će i na novije preklopne uređaje i tablet računare.

Kako je Samsung prethodno potvrdio, novo ažuriranje će sljedećeg meseca dobiti ovi uređaji:

Samsung Galaxy S23, S23 Plus, and S23 Ultra,

Samsung Galaxy S23 FE,

Samsung Galaxy Z Fold 5,

Samsung Galaxy Z Flip 5,

Samsung Galaxy Tab S9, S9 Plus i S9 Ultra.

Ovaj potez južnokorejske kompanije predstavlja korak napred ka ostvarenju cilja da se tokom ove godine AI rješenja nađu u više od 100 miliona uređaja sa Samsung logom.

One UI 6.1 će korisnicima navedenih uređaja dati mogućnost da koriste napredne S24 funkcije kao što su: "Live Translate" – prevođenje telefonskih i onlajn razgovora u realnom vremenu, "Chat Assist" – mogućnost prevođenja poruke na 13 različitih jezika, "Interpreter" – prevođenje razgovora uživo, "Circle to Search with Google" – napredno pretraživanje interneta, kao i "Generative Edit" – AI uređivanje fotografija i video zapisa.

Pomenute funkcije koriste obradu podataka na samom uređaju i van njega, donoseći korisnicima širok spektar mogućnosti interakcije u komunikaciji i obavljanju drugih poslova.

Međutim, osim naprednih AI funkcija, One UI 6.1 ažuriranje donosi i korisne nadogradnje postojećih funkcija koje nijesu zasnovane na vještačkoj inteligenciji. Korisnici će, između ostlaog, dobiti nove vidžete za zaključani ekran i Quick Share – unapređenu funkciju za brzo dijeljenje sadržaja između različith uređaja.