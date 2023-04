Praćenje mobilnih telefona moguće je zahvaljujući GPS tehnologiji i posebnim aplikacijama koje će odrediti tačnu poziciju uređaja odnosno njegovog korisnika.

U slučaju da ste izgubili svoj mobilni telefon ili želite da u svakom trenutku znate gde se nalazi mobilni uređaj vašeg deteta ili supružnika, to možete uraditi praćenjem telefona preko GPS signala. Ova opcija je posebno korisna kada, na primer, član porodice odlazi na put ili u slučaju kada vam je potrebno da utvrdite gde je vaše dete kada niste sa njim. Sve što vam je potrebno jeste da znate kako pratiti mobilni telefon preko GPS signala.

Procedura se razlikuje u zavisnosti od toga koji operativni sistem koristi telefon koji želite da locirate, ali ne brinite - u nastavku ćemo objasniti kako pratiti mobilni telefon preko GPS-a, bez obzira na to da li je u pitanju iPhone ili Android telefon.

Ono što je zajedničko za sve jeste to da mobilni telefon mora biti online tj. mora imati vezu sa internetom u trenutku kada želite da ga locirate.

Kako pratiti iPhone preko GPS signala?

Prvo što je potrebno da uradite kako bi bilo moguće pratiti iPhone mobilni telefon preko GPS signala jeste da na samom uređaju aktivirate opciju Find My iPhone.

Da biste to uradili, otvorite Settings na telefonu, tapnite na ime korisnika tj. na vaše ime, pa onda na Find My opciju i zatim uključite Share My Location kako bi porodica i prijatelji mogli da znaju vašu lokaciju. Potom tapnite na Find My iPhone i uključite ovu opciju klikom na "klizni prekidać".

Kako biste mogli da izvršite lociranje iPhone-a i u slučaju kada mu je baterija pri kraju, uključite opciju Send Last Location.

Takođe, kako biste bili u mogućnosti da pratite mobilni telefon preko GPS signala tako da se lokacija prikaže na mapi, uključite opciju Location Services. To možete učiniti tako što odete na Settings – Privacy & Security – Location Services i kliknite na Location Services kako biste uključili ovu opciju.

Ako je na iPhone-u sve podešeno ovako, kada želite da telefon pratite preko GPS signala potrebno je uz pomoć računara odete na Apple iCloud veb-sajt. Zatim se ulogujte koristeći svoj Apple ID i lozinku. Nakon toga će se otvoriti iCloud upravljačka tabla. Ovde pronađite i kliknite na Find My opciju, čija ikonica izgleda kao radar i nalazi se na desnoj strani upravljačke table.

Ovde će biti potrebno da ponovo unesete svoju lozinku, a potom odaberite All Devices tab na vrhu strane kako biste otvorili padajući meni. Tu odaberite koji tačno iPhone želite da pratite preko GPS-a, pošto više telefona može biti povezano sa jednim Apple korisničkim nalogom.

Sada je potrebno da sačekate nekoliko sekundi, dok iPhone bude lociran, nakon čega će vam pozicija uređaja biti prikazana na mapi. Ujedno biće vam omogućeno da odaberete nekoliko opcija sa desne strane web stranice:

Play Sound - ako je odaberete telefon će aktivirati zvuk alarma.

Lost Mode - zaključava iPhone, sprečava mogućnost korišćenja Apple Pay opcije i pruža opciju da na displeju telefona bude ispisana poruka koju želite.

Erase Phone - uklanja sve podatke sa telefona.

Kako locirati bilo koji Android mobilni telefon preko GPS signala?

Slično kao i u prethodnom slučaju, prvo je neophodno da na Android telefonu bude instalirana i uključena aplikacija Find My Device. Ukoliko je nemate, možete je preuzeti sa Google Play prodavnice.

Zatim preko računara idite na sajt Google Find My Device sajt i ulogujte se uz pomoć svoje e-mail adrese i lozinke koju koristite za prijavljivanje na svoj Android odnosno svoj Google korisnički nalog.

Kada vas sajt bude pitao, kliknite na Accept kako bi Find My Device servis počeo da traži vaš Android telefon preko GPS signala.

Nakon što pretraga bude završena na mapi ćete moći da vidite lokaciju uređaja, dok će vam sa leve strane ekrana biti ponuđeno nekoliko opcija:

Play Sound – aktiviraće zvono na telefonu u trajanju od 5 minuta.

Secure Device – zaključava telefon i postavlja šifru koju sami birate.

Erase Device – briše sve sa telefona i onemogućava dalje korišćenje Find My Device opcije.

Na koji način locirati Samsung mobilni telefon preko GPS-a signala?

Na Samsung telefonima možete koristiti prethodno opisanu Google Find My Device fucnkiju za lociranje putem GPS signala, a možete koristiti i Samsung Find My Mobile servis koji generalno radi istu stvar. Za korišćenje Samsung Find My Mobile servisa će vam, pored Samsung telefona, biti potreban i Samsung korisnički nalog.

U slučaju da imate Samsung mobilni telefon i da ste ga povezali sa svojim Samsung korisničkim nalogom, telefon možete locirati tako što ćete uz pomoć računara pristupioti Samsung Find My Mobile sajtu.

Kada otvorite sajt potrebno je da se ulogujete pomoću kredencijala za vaš Samsung nalog. Nakon što to učinite, Find My Mobile će početi da traži vaš telefon i, po završetku, prikazaće vam njegovu poslednju poznatu lokaciju. Ukoliko sve ne započne automatski, biće potrebno da kliknete na opciju Locate My Device.

Nakon što locirate telefon, imaćete na raspolaganju nekoliko opcija:

Ring My Device – aktivira zvuk zvona na telefonu.

Lock My Device – zaključava uređaj lozinkom koju birate.

Wipe My Device – briše sve sa uređaja nakon što unesete šifru za svoj telefon.

Kako pratiti mobilni telefon preko posebnih aplikacija?

Još jedan od načina kako sa svog telefona možete pratiti drugi mobilni telefon preko GPS signala jeste uz pomoć posebnih aplikacija.

U pitanju su aplikacije koje se mogu preuzeti sa Apple App Store odnosno Google Play prodavnice, a najčešće se kategorišu kao apliakcije za roditeljsku kontrolu. Pored praćenja telefona, ove aplikacije često omogućavaju i aktiviranje mikrofona na udaljenom telefonu kako biste čuli šta se dešava oko deteta odnosno oko osobe čiji telefon pratite, dok pojedine aplikacije nude i još naprednije opcije.

Imajte u vidu da se ovavke aplikacije gotovo uvek sastoje iz dva dela, od kojih jedan deo čini aplikacija koju je potrebno da instalirate na telefon koji želite da pratite, dok drugi deo predstavlja aplikacija koju ćete instalirati na svoj telefon, a nekada to može biti i web servis preko kojeg ćete pratiti mobilni telefon preko GPS signala.

Jedna od aplikacija ovog tipa, koja se vrlo jednostavno podešava i koristi, je Locategy - Parental Control & GPS Tracker. S obzirom na to da je ova aplikacija dostupna i za Android i za iPhone, predstavlja zaokruženo i kompletno rešenje.

Princip je vrlo jednostavan. Aplikaciju prvo instalirajte na svoj telefon i nakon prvog pokretanja tapnite na opciju Create Account. Unestie svoj mejl i lozinku po želji, tapnite na Next i na sledećem korako tapnite na Supervisor.

Instalirajte aplikaciju i na telefon koji želite da pratite. Nakon prvog pokretanja se prijavite uz pomoć korisničkog naloga koji ste kreirali na svom telefonu i nakon toga tapnite na Child kako biste dva telefona "povezali" i dobili mogućnost praćenja.

Nastavite da pratite instrukcije koje ćete videti na ekranu svog telefona i za nekoliko trenutaka ćete moći da pratite drugi telefona putem GPS signala.

Ovde možete preuzeti Locategy Parental Control & GPS Tracker za Android ili Locategy Parental Control & GPS Tracker za iPhone

