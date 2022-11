Nakon relativno brzog ažuriranja na Android 13 i impresivne liste uređaja koji će dobiti One UI 5 do kraja godine, Samsung tvrdi da može još bolje.

Izvor: Stefan_Stojanovic

Jedna od najvećih razlika Android operativnog sistema u odnosu na iOS jeste brzina isporuke na uređaje širom sveta. Nakon što Apple objavi svoj novi operativni sistem, svi korisnici podržanih uređaja ga mogu preuzeti već isti dan. Ipak, kada je drugi tabor u pitanju, Google prvo objavljuje Android za sopstvene uređaje, a korisnici nakon toga moraju da sačekaju jedan period da svaki proizvođač telefona prilagodi novi operativni sistem za svoje uređaje.

Google je 15. avgusta lansirao Android 13, a kompanija Samsung je prvu One UI 5 nadogradnju donela na svoju S22 seriju uređaja 24. oktobra. Nedugo nakon ovog ažuriranja, južnokorejski proizvođač je predstavio impresivnu listu uređaja koji će dobiti novi operativni sistem do kraja godine i nije se zadržao samo na flagship modelima. Ipak, kompanija tvrdi da može još bolje.

Samsung je danas objavio tekst na južnokorejskoj verziji sajta, u kome se hvali koliko brzo je uspeo da izbaci One UI 5 nadogradnju, zasnovanu na Android 13 operativnom sistemu, uveravajući korisnike da će buduće One UI verzije izbacivati još brže i na još više uređaja u isto vreme.

Iako to nije konkretno obećanje, nema sumnje da kompanija zaista ima nameru da to i uradi. Prema onome što smo videli ove godine, ažuriranja softvera su konačno prioritet za južnokorejskog tehnološkog giganta, kao što bi i trebala da budu, a Samsung je za kratko vreme prešao put od jednog od najgorih proizvođača, kada su u pitanja ažuriranja, do jednog od najboljih, što može biti samo odlična vest za njihove kupce.

Izvor: Samsung

Samsung je potvrdio da su Galaxy A52s i Galaxy A32 uređaji sledeći na redu da dobiju nadogradnju na Android 13, zajedno sa Galaxy Z Fold2 telefonom na preklop. One UI 5 će takođe stići na Galaxy S20 i Note20 širom sveta do kraja ovog meseca.