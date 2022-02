Nije izdržao, puče samo tako!

Izvor: SmartLife / YouTube / JerryRigEverything

OnePlus 10 Pro trebalo bi da bude oličenje svega najboljeg u OnePlus ponudi, ali se ispostavilo da to baš i nije tako.

Na čuvenom testu poznatog jutjubera JerryRigEverything OnePlus 10 Pro pukao je na pola i to prilično lako, a posle je otkriven razlog i zašto se to desilo.

Upirući u telefon sa strane ekrana ka gore OnePlus 10 je već počeo da krcka i zadnji stakleni panel se smrskao na nekoliko mesta ostavljajući jasno vidljiva oštećenja na kućištu.

Pritisak sa suprotne strane bio je fatalan i to, rekli bismo, bez previše jakog pritiska - telefon je jednostavno prelomio na dva dela (JerryRigEverything ironično kaže da to nije OK, jer ovo, ipak, nije telefon sa savitljivim ekranom).

Iako ovaj test nije naučno potvrđen, naravno, niti je zvanično merodavan za bilo koju kompaniju, ipak je toliko puta do sada pokazao ljudima da pripaze na osetljive telefone. Jednostavno, telefone nosimo svuda sa sobom i dešava se da u nekim trenucima manje pazimo na njih - upravo ti momenti mogu biti i poslednji kad smo telefon videli ili držali u jednom komadu.

Nošenje telefona u prednjem ili zadnjem džepu, pa sedanje bez vađenja telefona odatle ili slučajno sedanje na telefon okrenut ekranom nadole (a koliko puta vam se to desilo, zar ne?!) mogli bi da budu presudni za OnePlus 10 Pro i to je vrlo realan scenario na koji ukazuje i Džeri.

Pogledajte video:

OnePlus 10 Pro pukao na pola JerryRigEverything test VIDEO Izvor: JerryRigEverything

Problem ovog modela jeste to što je metalni ram na bokovima izuzetno krt i pritom izuzetno tanak. Lošoj izdržljivosti "kumuje" i nesrećno postavljen Volume taster, koji ionako tanak ram čini još tanjim i praktično ga dodatno prekida na površini od jednog centimetra, gde telefon i podleže pritisku. OnePlus je zbog velike baterije očigledno morao da žrtvuje samu konstrukciju uređaja, kao i njegovu otpornost na spoljašnje pritiske, što je dovelo do ovakvog rezultata.

Ako planirate da kupite OnePlus 10 Pro ili kupite dobru zaštitnu masku ili ga jednostavno vadite iz džepova na vreme i ne ostavljajte na mestima na kojima bi neko ili vi mogli da sednete na njega.

U galeriji slika pogledajte i zašto je sve krenulo po zlu!