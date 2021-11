Promene koje stižu sa novim Windows 11 ažuriranjem onemogućavaju otvaranje linkova sa bilo kojim drugim browserom osim sa Edge.

Izvor: SmartLife / Marko Nešović / Edge

Novo ažuriranje za Windows 11 koje je još u preview buid fazi (testiranja) dolazi sa opcijom koja blokira bilo koji drugi browser sem Edge da otvori neke linkove, bez obzira koji browser vam je postavljen kao podrazumevani.

Blokiranje linkova

Kada odaberete podrazumevani program u Windows operativnom sistemu, to znači da određene ekstenzije, tipove fajlova i protokole (linkovi) otvarate sa tim programom. Isto tako je i sa browserima, u stvari donekle. Naime, Microsoft je podesio operativni sistem tako da pretrage iz Start menija, linkovi u "News and Interests" vidžetu, nekim Microsoft aplikacijam i slično umesto "https://" imaju "microsoft-edge://" na početku linka. Na taj način Microsoft osigurava da se ti linkovi otvaraju isključivo sa ugrađenim Edge browserom, a ne podrazumevanim, kao što mu to samo ime kaže.

Do skora je i to moglo da se zaobiđe korišćenjem aplikacija kao što je EdgeDeflector koje su presretale "microsoft-edge://" linkove i automatski ih vraćale u normalne "https://" koji onda pozivaju podrazumevani browser umesto Edge. Ili je bar tako bilo do najnovije verzije Windows 11 preview build 22494 koja je puštena početkom novembra.

Novo ažuriranje onemogućava čačkanje ovih linkova, tako da ništa drugo osim Microsoft Edge ne može da otvori "microsoft-edge://" linkove, i otkad instalirate novu zakrpu, nemate izbora osim da za pojedine linkove zaboravite na podrazumevani browser.

Spremali svoje rešenja za obilaženje

Da stvar bude gora, Firefox i Brave browseri su implementirali svoje verzije koje preusmeravaju ove protokole, da bi osigurali da se neki linkovi otvaraju preko njih, ukoliko su oni podrazumevani, ali izgleda da od toga nema ništa. Bar za linkove sa Microsoft servisa i aplikacija.

Nema sumnje da Microsoft ulaže dosta u svoj Edge browser, koji je daleko od lošeg, ali u poređenju sa Chrome ili Firefox zaostaje i po brzini i po opcijama. Taj kvaran način na koji vas Microsoft podseća da u operativnom sistemu imate browser koji morate da koristite u pojedinim situacijama počinje da ide na živce korisnicima. Čak i da uklonite Edge sa sistema, doćićete u bizarnu situaciju da će ovi linkovi i dalje pokušavati da otvore nepostojeći browser.

Ono što nam ostaje je da se nadamo da će se Microsoft možda predomisliti kada je u pitanju novo ažuriranje, i da ova opcija neće biti implementirana u redovni skup zakrpa koje dobijaju svi korisnici. Znajući Microsoft, dosadašnje iskustvo nam kaže da su šanse da se tako nešto desi dvostruke: male i nikakve.

Šta sve treba da znate o Microsoft Edge Izvor: YouTube / Microsoft ExpertZone UKI

Alat za skidanje Chrome

Ono što Microsoft odbija da prihvati je da bi Edge mogao sam da se izbori za svoje mesto pod suncem pored konkurencije, ali da ovo nasilničko guranje samo šteti ovom browseru koji postaje poznat kao "alat da se skine Chrome".