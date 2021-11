Beta testiranje za S20 i Note 20 seriju tek je krenulo, a Samung je najavio da je 15. novembar dan kada kreće ažuriranje aktuelne flagship serije novim Android OS-om i novim korisničkim interfejsom.

Izvor: SmartLife / Samsung

Prema izjavi Janghun Jona, prvog čoveka kompanije Samsung za mobilne softverske platforme, Samsung je posvećen da svakome omogući pristup najboljem mobilnom iskustvo, što je pre moguće. To znači da će od danas Samsung Galaxy S21, S21 Plus i S21 Ultra početi ažuriranje na Android 12 i novi One UI 4 korisnički interfejs.

Od velikih novina Samsung je najavio unapređenja na polju privatnosti, kao i nove teme koje se prilagođavaju pozadinama koje ste odabrali. Otprilike kao što je to bilo u Windows 10 operativnom sistemu, gde su okviri prozora dobijali nijanse prema dominantnoj boji pozadine.

Pomenuti gospodin Jon je izjavio i da: "One UI 4 ispunjava obećanje, opremajući korisnike Galaxy pametnih telefona najnovijim funkcijama prilagođavanja i privatnosti. Ali tu se nećemo zaustaviti. Uskoro će i drugi korisnici pametnih telefona i tableta moći da imaju koristi od ovog ažuriranja softvera, omogućavajući besprekorno iskustvo u celom našem ekosistemu."

Prvi (posle Google)

Samsung je jedan od prvih proizvođača koji su predstavili Android 12 na svojim pametnim telefonima, ni mesec dana nakon što je to Google uradio na svojim Pixel 6 telefonima. Ukratko, Android 12 donosi više opcija za personalizaciju u okviru Google Material You dizajna, ali bez Dynamic Color tema, bar ne u početku. Umesto toga, Samsung implementira svoju verziju ove funkcije. Teme će i dalje uzimati svoje boje od palete boja vaše pozadine, ali će one biti manje pastelne i neće raditi na nekim aplikacijama kao što su Google Keep i Google Duo.

Pored prilagođavanja izgleda, jedna od najvažnijih stvari sa novom verzijom operativnog sistema je privatnost. Sada imate više kontrole nad korišćenjem kamere ili mikrofona preko zelene tačkice u traci za obaveštenja, a novi deo sa obaveštenjima će vas obaveštavali koje aplikacije su pristupile mikrofonu i kameri i koliko često.

Nove stvari kod One UI 4 Izvor: YouTube / Android Central

Na taj način Android, a i Samsung pokušavaju da sustignu iOS kada je u pitanju privatnost korisnika i da dodatno ojačaju već prilično jak operativni sistem.

Procureo spisak

Samsung je objavio da Android 12 i One UI 4 stižu na Galaxy S21 telefone počev od danas, ali i da će vlasnici prethodnih generacija vodećih telefona, modela sa savitljivim ekranima, tabletima i telefonima A serije takođe uskoro moći da očekuju novo ažuriranje. Samsung je na kratko u Members aplikaciji objavio plan ažuriranja za druge uređaje pre nego što je slika brzo sklonjena. Srećom, neko je imao brze prste, pa je spisak brzo osvanuo online izlistavajući sve planirane modele i mesece u kojima će ažuriranja dolaziti na telefone.

Samsung One UI 4.0 ažuriranja

Izvor: SmartLife / Twitter / @FrontTron

Tableti, Fold, Flip, ali i pametni sat

Nakon S21 u decembru su na redu Fold i Flip druge i treće generacije, S20 i Note 20 serije, dok će vlasnici S10 i Note 10 generacije, zajedno sa prvim Fold i Flip modelima ipak sačekati januar, zajedno sa A52 i A42 modelima. Tableti i ostatak modela koji očekuju ažuriranje ipak će morati da sačekaju februar i kasnije mesece, što je i razumljivo.

Pored telefona, Samsung je najavio i da stiže novo ažuriranje i za Galaxy Watch pametni sat, koje dodaje nove izglede, odnosno teme satu i unapređuje mogućnosti kada je u pitanju praćenje zdravlja korisnika.