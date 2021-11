Novo vreme traži nove kriptovalute, a Bitcoin je dinosaurus.

Jedan od ljudi koji su zaradili milijarde, a nisu se bavili kriptovalutama, CEO američkog investicionog fonda Citadel, Kenet Grifin smatra da će nova kriptovaluta, bazirana na Ethereum blokčejnu zameniti Bitcoin kao najbitniji kripto-novčić. Citadel upravlja sa fondom od 40 milijardi dolara, što je četvrtina obima trgovanja kojim se posluje na tržištu kapitala SAD.

Na nedavno održanom skupu koji je organizovao The New York Times, Grifin je izjavio da očekuje da će Bitcoin koncept biti zamenjen narednom generacijom kriptovaluta koje će biti bazirane na Ethereum konceptu. On je rekao da će se to desiti jer Ethereum kriptovalute imaju mnogo veće brzine transakcija i manji trošak po transakciji.

Ethereum 2.0 će promeniti sve

Kako sada stvari stoje, izgleda da je Grifin mislio na nadolazeću Ethereum 2.0 implementaciju, jer je trenutno Ethereum samo malo brži od Bitcoin mreže. Međutim, kada se sprovede prelazak na Ethereum 2.0, ta razlika će biti ogromna.

Interesantno, ali ne rešava probleme koji postoje

Iako Grifin spada u skeptike kada su kriptovalute u pitanju, posebno Bitcoin, njegovo mišljenje je podeljeno. On je naglasio da su kriptovalute i blokčejn jako interesantne tehnologije, i moćan sistem zadržavanja decentralizovanih sistema podataka širom sveta, ali ipak, za najveći broj trenutnih problema blokčejn i kriptovalute nisu rešenje koje nam je potrebno.

Tokom samita, Grifin je tvrdio da postoji niz pitanja koja nisu rešena kriptovalutama, uključujući rizik od prevare, visoke troškove i potrošnju energije. On je dodao da je Bitcoin izuzetno skup kada je u pitanju obavljanje plaćanja, jer jedna Bitcoin transakcija košta oko 4,1 USD.

Uobičajeni troškovi transakcija putem kreditnih kartica su oko 14, do 3,5 % za popularne mreže kao što su Visa, MasterCard i American Express.

1 Bitcoin transakcija = 2 miliona Visa transakcija

Ako to stavite u perspektivu, Bitcoin ima najveći doprinos globalnom zagrevanju od svih sistema plaćanja koje koristimo na svetu zajedno. Ukoliko uporedite Bitcoin transakciju i stepen zagađenja, ona je ekvivalentna preko 2 miliona Visa transakcija. Ruku na srce, Bitcoin rudarenje koristi najjeftinije forme energije kao što su obnovljivi izvori i višak struje koji bi inače bio neiskorišćen, a mnogo je teže izračunati koliko je ukupno zagađenje za koje su odgovorne sve banke i finansijske institucije na svetu.

Voz je još u stanici

Kada su upitali Grifina da li misli da je zakasnio sa svojim investicijama i trgovinom sa kriptovalutama, on je dodao da je u neku ruku celo tržište kriptovaluta i dalje u početnoj fazi, i da ćemo tek videti njegov razvoj u godinama koje dolaze.