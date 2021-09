Dok svet opseda manija zvana PlayStation 5, veliki broj korisnika širom sveta, pa i kod nas i dalje se igra na PS4 konzoli...

Izvor: SmartLife / PlayStation Blog

Igre za konzole su pravljene za igranje preko kontrolera i omogućavaju drugi tip doživljaja i dinamike igre. Pored toga, one su pravljene da rade savršeno na hardveru konzole, bez problema koji imaju PC igre kada je u pitanju zahtevnost.

Spine, prvi javni stabilni PS4 emulator

Sa druge strane mnogi od nas i dalje vole s vremena na vreme da odigraju neku PS4 igru koji su igrali poslednjih desetak godina i koja im nikada nije dosadna, naravno ukoliko svoju PS4 konzolu ne koristite za kripto-rudarenje. Međutim ukoliko ste ih prodali ili zamenili za PS5, konačno je Spine, PS4 emulator ugledao svetlo dana. Iako je najavljen pre dve godine, kao i svi emulatori, problemi u razvoju su stalno odlagali njegovo predstavljanje, dok konačno nismo dobili stabilnu verziju pre neki dan.

Da se razumemo, Spine nije jedini PS4 emulator, i postoji nekoliko aktivnih projekata (Orbital, GPCS4, PCSX4...), ali nijedan nije postao javno dostupan osim Spine. Ono što treba da znate je da iako Spine može da pokreće PS4 igre na PC-ju, to uglavnom ne važi za najbolje “AAA” naslove.

Spine se mnogo bolje snalazi sa manje zahtevnim, “indie” naslovima, pa ukoliko ste planirali da igrate GT Sport, Ratchet and Clank, Shadow of the Colossus ili druge igre, moraćemo da vas razočaramo. Ipak, lista podržanih igara i dalje broji preko 300 naslova, uključujući Megaman Legacy Collection i Stardew Valley.

Spine, PS4 emulator Izvor: YouTube / devofspine

Za Linux, ne za Windows

Pored toga imajte na umu da je Spine samo emulator, odnosno platforma za igranje igara, a da igre morate da “pronađete” sami (namig, namig). Pored toga, Spine je namenjen za igranje na Linux operativnim sistemima, a uz nekoliko klikova pronaći ćete veći broj igara koje možete preuzeti za emulator.

Ako ste Windows korisnik, šta da vam kažemo osim da instalirate neku od popularnih Linux distribucija na neki HDD ili SSD i uživate u PS4 igrama. U većem broju slučajeva ti Linux operativni sistemi ionako mnogo bolje rade nego bilo koji Windows...