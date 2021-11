Nekoliko modela punjača poznatog proizvođača zbog pregrevanja i incidenata u vezi s njima povučeno sa tržišta SAD i drugih zemalja.

Izvor: SmartLife / myCharge

Odluka donesena 27. oktobra i zvanično potvrđena nekoliko dana kasnije Komisije za bezbjednost korisničkih uređaja (CPSC) SAD sa tržišta sklanja oko 70.000 punjača proizvođača myCharge različitih tipova.

Ovi punjači opozvani su zbog litijum-jonskih baterija sklonih pregrijavanja tokom punjenja, pa čak i kada su punjači u stanju mirovanja.

Radi se o tzv. power bank punjaču, koji je kao i svi drugi zamišljen da se puni povremeno, a u međuvremenu služi za punjenje iPhone, Android telefona i drugih gedžeta u hodu.

Povučeni punjači su proizvođeni od 2018. godine naovamo i koštali su između 70 i 100 dolara u slobodnoj prodaji, a opozvano je sedam mobilnih punjača različite kategorije.

Spisak svih opozvanih punjača uključuje: Adventure Mega (Model No. AVC20KG-A ) sa kodovima datuma 2818, 3718, 4018 ili 4518; myCharge Adventure Mega C (Model No. AVCQC20KG-A) sa kodovima datuma 2818; myCharge Razor Mega (Model No. RZ20KK-A) sa kodovima datuma 3818, 4118, 4418, 4918 ili 1719; myCharge Razor Mega C (Model No. RZQC20KK-A) sa kodovima datuma 3818; myCharge Razor Super (Model No. RZ24NK-A) sa kodovima datuma 0319; myCharge Razor Super C (Model No. RZQC24NK-A) sa kodovima datuma 3319 ili 3519 i još myCharge Razor Xtreme (Model No. RZPD26BK-A) sa kodovima datuma 2818, 3718 ili 3918.

Vidi opis AKO KORISTITE NEKI OD OVIH PUNJAČA PRESTANITE: Zbog opasnosti od povreda su povučeni sa tržišta USB utičnice za kauč ili fotelju. Jedan punjač puniće sve uređaje? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SMARTLife / Unsplash/ Andreas Haslinger Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: YouTube/ Printscreen/ YugaTech Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO / OPPO Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: SmartLife / Promo Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO / Meizu Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO portal / Marko Čavić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO portal / Marko Čavić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO portal / Marko Čavić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO portal / Marko Čavić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO portal / Marko Čavić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO portal / Marko Čavić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO portal / Marko Čavić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO portal / Marko Čavić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO portal / Marko Čavić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO portal / Marko Čavić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO portal / Marko Čavić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO portal / Marko Čavić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO portal / Marko Čavić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Couchlet. Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Verbatim Press Images. Br. slika: 20 20 / 20

Prema opisu američke komisije punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i već je registrovano makar 30 različitih povreda u vezi sa nabrojanim myCharge punjačima.

Ovakvi punjači se mogu pronaći i kod nas, a ako imate neki od njih kontaktirajte službu za korisnike na mejl adresu [email protected] i prestanite da koristite te punjače odmah. U SAD kompanija vraća pun iznos potrošen za bilo koji od ovih punjača i dodatan kupon od 25% za novu kupovinu tih uređaja, koji nemaju problem s baterijom.

Prema riječima američke komisije i druge države već su ili su u procesu započinjanja ispitivanja ovih punjača, pa se očekuje da se akcija proširi širom svijeta.

Za sada nema podataka o tome da su myCharge punjači izazvali bilo kakvu povredu kod nas ili u regionu, ali ako imate neki od gore nabrojanih modela povedite računa o ovome što smo pisali.