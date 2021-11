Do brze i precizne dijagnoze uz pomoć 3D modela.

Izvor: SmartLife / Q kompanija

Inovativna aplikacija Medi vision pruža brz i precizan pregled tijela pomoću 3D modela, donosi promjene u savremenom zdravstvu, pružajući brže i naprednije dijagnostikovanje bola u nogama usled deformiteta stopala, nepravilnosti u hodu, kao i problema sa venskim i limfnim sistemom.

Ova digitalna platforma nudi alate za statistički prikaz podataka o pacijentu i olakšava određivanje stepena ozbiljnosti stanja.

Takođe, pomaže u određivanju terapije izradom medicinskih pomagala po meri koja će biti najoptimalnija za pacijenta i njegovo stanje.

Zahvaljujući tehnologiji skeniranja mnogi predviđaju da će aplikacija promijeniti način na koji funkcioniše zdravstvo i uskoro će biti dostupna korisnicima u 90 zemalja širom sveta u specijalizovanim radnjama sa medicinskim pomagalima, kao i u apotekama.

Ova aplikacija za manje od pet minuta precizno daje informacije o stanju pacijenta kombinovanjem tableta sa 3D kamerom i posebno razvijenim softverom. Inovativni digitalni proizvod već pomaže brojnim pacijentima da brže dođu do oporavka, a ono što ga dodatno čini posebnim je to što je nastao u regionu. Aplikaciju je izradila grupa stručnjaka IT kompanije Q, koji na ovom izumu zajednički radi već godinama.

Medi vision nedavno je osvojio i prestižnu nagradu za inovaciju, German Innovation Award 2020.

Ono što je posebno interesantno za naše tržište jeste da globalna IT kompanija Q, svoj tim želi da proširi sa novim inženjerima koji su iz Srbije a koji bi radili na sličnim projektima kao što je ova aplikacija.

Q je u svojoj branši po zadovoljstvu zaposlenih u top tri u regionu, a trenutno posluju na 22 svjetska tržišta. Samo neke od kompanija za koje radi su The Times, Manpower i Novartis.