Nova opcija koja stiže na Google Photos zove se Locked Folderi radi baš ono što joj ime kaže: krije vaše škakljive fotografije, da slučajno ne izlete dok rodbini pokazujete slike sa ljetovanja...

Izvor: SmartLife / YouTube / Made by Google / Printscreen

Na redovnoj Google I/O konferenciji održanoj u maju 2021. godine, ova kompanija je najavila Locked Folder i još nekoliko opcija samo za Pixel telefone, ali u U blog postu koji je izašao juče (29. oktobra) objavljeno je da nova opcija za ostale Android telefone stiže uskoro, a iOS korisnike početkom 2022.

Za probrano društvo

Locked Folder je idealna lokacija na koju možete smjestiti fotografije koje ne želite svi da vide. Svi mi volimo da se blesavimo, slikamo dok peremo zube ili u pozama koje ne želimo baš svi da vide, posebno ne tetka Jasmina iz Donjeg Milanovca, koju viđate jednom godišnje kad dođe na slavu i obavezno traži da joj pokažete slike sa mora... Da ne zaboravimo onog kolegu koji kad skuva kafu voli da polako prođe pored vašeg stola i slučajno baci pogled na vaš telefon, uz opasku: “Baš si super ispao na toj slici”. Ne, Milane, to nije u redu.

Google Locked Folder

Izvor: SmartLife / Google Blog

U svakom slučaju, ova opcija je vrlo korisna, a otključavanje foldera sa slikama i video snimcima biće moguće preko biometrijskih parametara ili šifre ili PIN koda.

Slične fotografije

Pored Locked Folder, Google Photos korisnici mogu da očekuju još novih stvari koje ova kompanija testira. Na primjer More Like This, opciju koja će korisnicima dozvoliti da pronađu slične fotografije i video snimke, što može biti veoma zgodno kada tražite neku posebnu fotografiju, ali nikako da uspijete u tome.

.

Google je već uveo opciju pretrage slika preko ljudi, mjesta, ljubimaca, lokacija, specifičnih stvari koje se pojavljuju na slikama (autobus, most, zalazak Sunca, šuma...), pa će ovo biti veoma koristan dodatak, posebno za one sa velikim (neorganizovanim) galerijama. More Like This opcija će biti implementirana u vidu dugmeta koje će se pojaviti kada odaberete neku fotografiju, i očekujemo da je vidimo veoma brzo na svim Android telefonima.

Locked Folder Izvor: YouTube / Made by Google

Privlačenje korisnika

Činjenica da Google unaprjeđuje svoj Photos servis je vjerovatno pogurana novim uslovima korišćenja, koji je donedavno bio besplatan za neograničenu količinu fotografija nešto skromnijeg kvaliteta. Pretpostavljamo da je dodavanje novih opcija dobar način da Google podigne vrijednost jednog od najpopularnijih servisa koje je od juna mjeseca prestalo da koristi mnogo korisnika koji su iskoristili 15 GB limit na svojim Google nalozima.