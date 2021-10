Kompanija Google je na svom blogu opisala ranjivosti i pozvala sve Chrome korisnike da odmah reaguju.

Izvor: SmartLife / Google

Nemamo lepe vesti, počećemo odmah tako - Google je potvrdio više hakerskih napada na svoj pregledač interneta Chrome.Početkom oktobra, otkrivene su četiri visokorizične ranjivosti.

Već sad je na Google-ovom blogu objavljena potvrda postojanja za još pet visokorizičnih ranjivosti i 11 drugih nepravilnosti.

S obzirom na to da ovi propusti u softveru pregledača ugrožavaju svih 2,65 milijardi korisnika, važno je preduzeti i mere zaštite i to što pre, prema pisanju same kompanije Google.

Prema podacima dostupnim na istom blog zapisu zastupljena je i Heap buffer overflow exploit (prenatrpavanje bafera) greška, koja je odgovorna za nekoliko visokorizičnih pretnji tokom oktobra. Memorija hrpe standardno sadrži programske podatke. Sa prelivanjem, kritične strukture podataka mogu biti prepisane, što ih čini potencijalnom metom za napade.

Google je omogućio ažuriranje kritično ažuriranje za Chrome, verziju 95.0.4638.54 i noviju.

Da biste proverili da li ste zaštićeni pratite putanju Settings >Help >About Google Chrome.

Ako se vaša Chrome verzija slaže sa brojem ove verzije ili većim brojem, možete da nastavite dalje kao da ništa niste upravo pročitali. Ako nemate ovu verziju - potrebno je da je odmah istim putem potražite i ažurirate. Ipak, trebalo bi da znate i to da će uvođenje adekvatne verzije biti postepeno, pa možda čak i nećete biti u prilici da se zaštitite odmah. U tom slučaju, treba da redovno proveravate da li je nova verzija dostupna za vaš pregledač ili da ga pustite da to sam čini automatski.

I još jedna stvar za kraj… Nemojte da zaboravite da ponovo pokrenete pregledač Chrome, jer strpljivi hakeri možda baš čekaju ovaj korak da izvrše napad.