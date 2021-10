Novi Android 12L namenjen je tabletima, uređajima sa rasklopivim ekranima, ChromeOS računarima i svim ostalim gedžetima koji nisu telefoni, a imaju ekran veći od sedam inča.

Izvor: SmartLife / Google

Kompanija Google sredinom oktobra najavila je Android 12 i predstavila ga isključivo (za sada) za svoje nove Pixel 6 i Pixel 6 Pro telefone.

Sad je na redu podverzija ovog operativnog sistema, koju je Google nazvao Android 12L, u čijem imenu slovo L stoji za Large Screens - veLike ekrane.

Novi operativni sistem namenjen je uređajima sa ekranom većim od sedam inča, posebno tabletima, telefonima sa rasklopivim ekranima, kao i pametnim ekranima i ChromeOS računarima.

Nažalost, Android 12L je tek moguće emulirati, a radna verzija izaći će krajem ove godine, da bi se konačna pojavila početkom sledeće godine, a prvo za Lenovo Tab P12 Pro hibridni uređaj.

Zanimljivo je da će Android 12L biti dostupan i proizvođačima svih uređaja, koji jednostavno žele da ga prilagode kao glavnu verziju za svoje telefone, kako bi optimizovali troškove za moguće buduće tablete i ChromeOS uređaje, ali se većina specifičnih opcija za Android 12L neće videti na mobilnim telefonima.

Google kaže da ukupno ima preko četvrt milijarde tableta, sklopivih i ChromeOS uređaja koji pokreću Android, a samo u prošloj godini bilo je neverovatnih 100 miliona aktivacija Android tableta. To je rast od 20% u odnosu na godinu dana ranije. Govoreći o rastu, sklopivi telefoni su takođe u porastu, kao i ChromeOS laptopovi.

Pre svega, za prikaz na velikim ekranima prilagođeni su padajući meni s obaveštenjima, notifikacije, Quick Settings panel, zaključan ekran, Home Screen i nedavno korišćene aplikacije i glavni meni s aplikacijama. Sistemske tj. Google aplikacije su optimizovane za prikaz interfejsa na velikom prostoru i uglavnom u dve kolone, što je učinjeno i sa najvećim delom Android interfejsa.

Dodata je nova opcija brzog prelaska sa aplikacije na aplikaciju (omiljene ili nedavno korišćene) kroz statusnu traku na dnu ekrana, koja podseća na Windows 11 tj. MacOS taskbar. Sve aplikacije iz Google ekosistema prilagođene su prikazu podeljenog ekrana, lako se prebacuju u plutajući mod i dodatne opcije se šire i skupljaju u zavisnosti od toga kolika je veličina prozora same aplikacije. Ovo je sjajna vest, ali ostaje nam da vidimo još jednu veoma važnu stvar - da većina proizvođača aplikacija i igara u Play Store-u uradi isto (ove je mogućnost korišćenja Android 12L sistema i za telefone ključna, jer bi to značilo da programeri kroz jedan sistem pripremaju aplikaciju i igru za moguće korišćenje na više uređaja, što do sada nije bio slučaj).

BILO JE KRAJNJE VREME: Google najavio novi Android OS za tablete i telefone sa savitljivim, rasklopivim ekranima

Sad svaka aplikacija treba da ima prikaz:

Compact za Telefone

Medium za Sklopive uređaje (foldables)

Medium za Tablete i

Expanded za Tablete preko 10 inča i Desktop uređaje (ChromeOS).

Novi API koji Google prvi put nudi omogućava softveru da bude svestan šarki, notch-eva i drugih delova interfejsa koje posebno sklopivi telefoni danas imaju, kako bi razvoj aplikacija i igara tekao brže, a programeri lako primenili sve poznate scenarije šarki i ostalih “dodataka“.

Kako bi naterao programere i razvojne studije da ozbiljnije shvate Android 12L, od momenta njegove zvanične premijere na uređajima Play Store će prikazivati jasno upozorenje da aplikacija ili igra nisu optimizovani za velike ekrane i da neki njeni delovi interfejsa ili opcija neće raditi dobro na takvim uređajima. Takođe, Google će od 2022. primenjivati i novi sistem ocenjivanja aplikacija (stručno i korisničko), koji će pokazati koliko je neka aplikacija dobro ili loše prilagođena velikom ekranu.

Android 12L misija je prilično jasna - unaprediti Android za tablete i računare i konačno postati ozbiljan konkurent Apple iPad uređajima, koji već godinama imaju aplikacije unapređene upravo za veliki ekran, a ne skalirane iPhone aplikacije, kao što je to najčešći slučaj u Google ekosistemu samo sa Android verzijom.