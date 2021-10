Najpopularniji alat za obradu slika stiže u browser.

Jedna od novih informacija koje je Adobe objavio na svom blogu 26.20.2021. je da je u toku prijava za beta testiranje web verzije Adobe Photoshop alata za obradu fotografija. Ovo znači da ćete umesto preuzimanja celog softverskog paketa i instaliranja na sve vaše računare prosto moći da otvorite web adresu, ulogujete se i nastavite rad sa bilo kog uređaja. Naravno, osim ako se niste odlučili da skupi Photoshop zamenite nekim pristupačnijim alternativama.

Taj nivo fleksibilnosti jeste nešto što nedostaje, posebno za korisnike u pokretu koji moraju da koriste tuđe računare da bi izvršili neke izmene u letu. U suštini, ono što Adobe sada radi je osnova iza mnogo šire priče o web aplikacijama - omogućavanju da svoj posao uvek možete da ponesete sa sobom i nastavite da ga radite na bilo kojem računaru.

Adobe je zvanično najavio da će uskoro objaviti verziju Photoshop aplikacije koja je namenjena za web. Na blogu se navodi da ova verzija nije moćna kao puna aplikacija, i neke funkcionalnosti nedostaju, pre svega zbog ograničenja prirode web aplikacija, ali bi trebala da bude sasvim dobra za sve korisnike koji treba da obave neke leteće izmene koje nisu prosto sečenje dela i promene veličine fotografija.

Yep, you heard that right. @Photoshop is coming the to Web, so that you can access projects anywhere. In public beta now. #AdobeMAXpic.twitter.com/d1idupdTzo