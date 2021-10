Kompanija Zerodium, objavila je da traži rupe u sistemu najvećih VPN provajdera, signalizirajući da neki od njihovih klijenata žele da špijuniraju VPN korisnike.

Kako prijave bagova, rupa i propusta kreće od 10.000 dolara pa na više, možda je vreme da se zabrinete, jer je Zerodium na Twitter mreži objavio da traže zero-day propuste za VPN softver za Windows: ExpressVPN, NordVPN i SurfShark, suštinski tri od pet najpopularnijih VPN servisa na svetu.

We're looking for #0day exploits affecting VPN software for Windows:



- ExpressVPN

- NordVPN

- Surfshark



Exploit types: information disclosure, IP address leak, or remote code execution. Local privilege escalation is out of scope.



Contact us: https://t.co/R6E2CVU9K3