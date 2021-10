LFP litijum-jonske baterije već se istražuju u Subotici, gde na njima radi međunarodni tim inženjera.

Izvor: SMartLife / ElevenEs

Do 2030. godine, Evropi će biti potrebno 14 puta više baterija nego što ih danas proizvodi.

Razlog tome je rast upotrebe električnih vozila, kao i tržišta skladištenja energije koje zahteva baterije za stabilizaciju energetskih sistema usled sve većeg udela obnovljivih izvora energije.

Litijum-gvožđe-fosfatne baterije (LFP), koje odlikuje dug vek trajanja, pristupačna cena i veća bezbednost, dobijaju sve značajniju ulogu na tržištu baterija koje je u značajnom porastu.

Razvojni industrijski projekat multinacionalne kompanije Al Pack Group, ElevenEs, koja je specijalizovana u preradi aluminijuma i posluje na tržištu ambalaže 25 godina, razvio je sopstvenu tehnologiju za proizvodnju litijum-gvožđe-fosfatnih baterija koje su održivije i efikasnije.

Nakon dve godine istraživanja i razvoja LFP litijum-jonskih baterija, kompanija je nedavno otvorila savremeni razvojno-istraživački centar u Subotici, gde zapošljava međunarodni tim inženjera i naučnika.

LFP baterije traju preko dva puta duže od konkurentskih tehnologija, brže se pune, ciklus punjenja se može ponoviti do 6.000 puta i to do 100 odsto kapaciteta baterije i praktično ne izazivaju samozapaljenje u električnim vozilima.Osim toga, one koštaju znatno manje.

Strateško partnerstvo za izgradnju gigafabrike

ElevenEs je potpisao sporazum sa EIT InnoEnergy, koji agencija Pitchbook svrstava u najaktivnije globalne investitore u oblasti održive energije, a poznat je i po tome što je bio prvi investitor u uspešnim poduhvatima gigafabrika baterija, poput švedskog Northvolta (nedavno kompletirana investiciona runda od 2,75 milijarde dolara) i francuskog Verkora (zaključeno strateško partnerstvo sa Renaultom u iznosu od 100 miliona dolara u julu 2021. godine). Partneri su objavili stratešku saradnju u izgradnji prve gigafabrike LFP litijum-jonskih baterija u Evropi.

Do 2023. godine fabrika ElevenEs u Subotici biće u mogućnosti da proizvede LFP baterije ukupnog kapaciteta od 300 MWh godišnje. Izgradnja druge faze postrojenja kapaciteta 8 GWh koje će u potpunosti koristiti energiju iz obnovljivih izvora, počeće 2024. godine. Kasnije će se proizvodnja proširiti na kapacitet od 16 GWh - dovoljno za opremanje baterijama više od 300.000 električnih vozila (BEVs) godišnje. Kompanija je istakla da namerava da zaposli do 2.000 ljudi.

LFP tehnologija postaje sledeća velika stvar u masovnoj upotrebi baterija. Iako baterije na bazi nikla nadmašuju LFP po gustini energije i verovatno će ostati najbolja opcija za automobile visokih performansi, LFP je daleko bolji u pogledu cene, bezbednosti i veka trajanja, što ga čini savršenim izborom za industrijska vozila, sisteme za skladištenje energije (ESS) i gradska električna vozila.